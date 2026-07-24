USA slibují potrestat Írán poté, co Húsíové zaútočili na tankery
24. 7. 2026
Prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou Írán činit odpovědným za činy Húsíů a varoval, že oba státy brzy budou čelit "vážnému vojenskému trestu".
Mezinárodní ropný benchmark Brent překročil cenu 100 dolarů za barel a evropští představitelé vyjádřili znepokojení poté, co jemenští povstalci zasáhli ropné tankery v Rudém moři.
"Situace se vymyká kontrole. "Balancuje na hraně nepředstavitelného," varoval generální tajemník OSN Antonio Guterres.
"Jedna krize živí druhou. Jedna eskalace spouští další," řekl na zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde varovala, že "energetický šok by se mohl ještě zhoršit" a zvýšit inflaci, což by podpořilo spekulace o zářijovém zvýšení úrokových sazeb v eurozóně.
Německý ministr obrany Boris Pistorius mezitím varoval před "vážnými důsledky" pro ekonomiky zemí dovážející ropu a řekl, že "nic – naprosto nic – nenaznačuje, že by mohlo být dosaženo příměří, natož mír".
Válka se tento měsíc obnovila po příměří, které trvalo jen několik týdnů, a region se opět ponořil do chaosu, zatímco Írán a Spojené státy bojují o kontrolu nad důležitým Hormuzským průlivem.
"Odvetné útoky ozbrojených sil budou pokračovat, dokud budou pokračovat americké útoky na infrastrukturu a pobřežní oblasti země," uvedl mluvčí íránské armády Mohammad Akraminia podle státní televize.
Jemenští Húsíové se tento týden připojili ke konfliktu, vyhlásili blokádu saúdských přístavů a přihlásili se k útokům na tankery.
Jordánsko i Kuvajt hlásily zachycení úderů, když íránská armáda a Revoluční gardy tvrdily, že cílí na americké prostředky v obou zemích.
Húsíové zasahují
Centrální velení USA oznámilo dvanáctou noc po sobě jdoucí úderů s tím, že jeho cílem je "dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat civilní námořníky a obchodní plavidla proplouvající regionálními vodami".
Íránská státní média ve čtvrtek uvedla, že americký útok zabil dva lidi v Šalamčehu na hranici islámské republiky s Irákem.
Dále informovala, že dvě americké rakety zasáhly Búšehr, kde se nachází jediná civilní jaderná elektrárna v zemi a je častým cílem amerických útoků.
Húsíové uvedli, že provedli raketové a dronové útoky na dva saúdské tankery v Rudém moři, Encelia a Layla, poté, co vyhlásili blokádu saúdských přístavů.
Britský námořní bezpečnostní monitor UKMTO uvedl, že kapitán tankeru hlásil, že byl zasažen neznámým projektilem asi 70 námořních mil jihozápadně od Al Šukajk, což způsobilo požár.
Saúdská Arábie potvrdila, že Encelia byla zasažena, aniž by komentovala druhý tanker.
Nová hrozba v Rudém moři by mohla ještě zhoršit šok z uzavření Hormuzu a ohrozit schopnost Rijádu obejít průliv pro některé vývozy ropy.
Íránské revoluční gardy uvedly, že zastavily tři ropné tankery při průjezdu Hormuzem, protože soupeří s americkým námořnictvem o kontrolu nad trasou, kterou kdysi procházela asi pětina světové ropy.
Na okraji summitu v jihovýchodní Asii v Manile americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Húsíové byli "nalákáni" k útokům na lodní dopravu v Rudém moři Íránem.
"Húsíové byli většinou chytří a během konfliktu se do toho nevměšovali, ale nyní se zřejmě nechali vtáhnout a jdou po Saúdské Arábii a jejich lodích," řekl Rubio.
"Doufám, že se situace uklidní, protože si myslím, že Húsíové byli upřímně řečeno Íránci do toho vtaženi."
Omán, klíčový prostředník v dlouhodobé válce mezi Húsíi a Saúdskou Arábií, uvedl, že pracuje na obnovení jednání mezi oběma stranami a vyjádřil "velké znepokojení" nad situací v Rudém moři.
Zdroj v angličtině: ZDE
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