Polsko a baltské země se připravují na boj proti Rusku bez podpory USA
24. 7. 2026
V posledních letech politické a vojenské vedení evropských zemí opakovaně hovoří o hrozbě ruského útoku. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že Ruská federace by mohla zaútočit na NATO v roce 2029. Podle generálního inspektora Bundeswehru Carstena Breuera by se to mohlo stát i dříve. Norské vojenské velení uvedlo, že Ruská federace bude připravena na další válku v letech 2026–2027.
A nedávno rozvědka Polska a baltských zemí uvedla, že Rusko již připravuje provokaci proti nim a možná ji v následujících měsících i provede.
"Takové signály jsme obdrželi od našich zpravodajských služeb. Neuvádějí konkrétní místo ani čas, protože je jednoduše nemožné to určit," řekl litevský prezident Gitanas Nauseda 15. července.
Dodal, že mluvíme o "přesných kinetických operacích", které lze zaměřit na kritickou infrastrukturu, nikoli o rozsáhlých akcích. Jejich pravděpodobným cílem je otestovat jednotu NATO.
Současně litevský ministr obrany Robertas Kaunas očekává vážnou eskalaci. Podle jeho názoru když se Rusku nepodařilo dosáhnout vítězství na Ukrajině, hledá nové cíle v sousedních zemích.
"Protože válka na Ukrajině neprobíhá podle plánu Ruska, nemohou vyhrát, a dnes jsou v samotném Rusku slyšet výbuchy, chybí palivo... ruská společnost už se ptá kremelského režimu, proč se to děje a kde je slíbené vítězství. Putin potřebuje novou eskalaci, nějaké nové vítězství, a baltský region, Polsko, je v tomto případě bezprostředním cílem," řekl ministr 20. července.
V posledních letech se přítomnost americké armády v Evropě stala jedním z hlavních prvků obranné architektury NATO. Po začátku plnohodnotné války Ruské federace proti Ukrajině Spojené státy výrazně posílily své formace na východním křídle Aliance.
Nicméně americký prezident Donald Trump následovaný vrcholnými představiteli Pentagonu tvrdí, že evropské státy by měly převzít větší odpovědnost za vlastní obranu. Podle Trumpa by země NATO měly zvýšit výdaje na bezpečnost a aktivněji investovat do svých ozbrojených sil, aby se nespoléhaly pouze na podporu USA. Na jaře začaly Spojené státy stahovat americký kontingent z Evropy a rozsah tohoto procesu je stále nejasný. Trump sám podle CNN byl pro snížení počtu vojáků o třetinu.
Situace by se měla vyjasnit do konce roku, kdy Pentagon dokončí šestiměsíční audit a analýzu.
Zatím spojenci doufají, že nejde o snížení americké přítomnosti v Evropě, ale o revizi rozmístění sil s ohledem na nové strategické potřeby. To dokládají zprávy polských médií, že počet amerických vojáků v Polsku může v nadcházejících měsících vzrůst, stejně jako prohlášení lotyšské ministryně zahraničí Baiby Braže, že Spojené státy mají "velký zájem" o udržení svých jednotek v Evropě.
Současně deklarace summitu NATO v Ankaře uvádí, že "evropští spojenci a Kanada ve spolupráci se Spojenými státy nesou větší odpovědnost za obranu Aliance".
Německo, Polsko a baltské státy vedou v obranných výdajích mezi evropskými členskými zeměmi NATO: Berlín plánuje do roku 2029 dosáhnout 3,5 % HDP financováním zbrojení půjčkami, Polsko se blíží 5 % a baltské země již dosáhly nebo překročily 3,5 %. Všichni jsou pravděpodobně motivováni potřebou posílit své jednotky proti ruské armádě.
Podle evropských zpravodajských služeb Rusko již zvýšilo svou ozbrojenou přítomnost podél hranice s Finskem a dalšími zeměmi EU, postavilo kasárna a nasadilo vojenskou techniku.
"Země nejblíže Rusku budují opevnění, rozšiřují zálohy, nakupují tanky a drony a připravují se na to, že v prvních dnech jakéhokoli konfliktu pravděpodobně budou muset bojovat převážně samy," zdůrazňuje Politico.
Aby zhodnotili skutečný stav příprav zemí na východním křídle NATO, reportéři ze sítě Axel Springer (Politico, Die Welt, Onet) navštívili tři nejzranitelnější oblasti východní hranice aliance – Finsko, Polsko a Litvu.
Podle novinářů Finsko spoléhá na koncept "totální obrany", udržuje mobilizační rezervu o kapacitě 870 tisíc lidí (očekává se, že do roku 2031 dosáhne 1 milionu) a přizpůsobuje taktiky zalesněné krajině, která výrazně omezuje používání ruských obrněných vozidel a dronů. Finské ozbrojené síly mají jeden z největších arzenálů dělostřelectva v Evropě – ale stejně jako většina evropských armád zaostávají v ovládnutí války pomocí dronů.
Kromě toho Helsinky aktualizují legislativu s cílem integrovat jaderné odstrašení a zvažují možnost nákupu protipěchotních min po odstoupení od Ottawské úmluvy.
"Lze s jistotou říci, že Finsko je lépe připraveno na nezávislý boj než jiné země na první linii. Omezení americké vojenské přítomnosti neovlivňuje jeho připravenost," řekl Owen Michael McNamara, výzkumník z Finského institutu mezinárodních vztahů.
Nicméně i bez Spojených států je nepravděpodobné, že by Finsko muselo bojovat zcela samo. Řada evropských zemí – Norsko, Švédsko, Velká Británie – má podle analytiků zájem zabránit Rusku vstoupit na severní křídlo NATO.
Polsko, které letos vynakládá rekordních 4,8 % HDP na obranný sektor, buduje síť opevnění Východní štít v hodnotě přibližně 10 miliard eur a také vytváří rozsáhlou architekturu ochrany proti dronům ("dronová zeď").
Význam této země pro NATO nespočívá jen v nákladech: její velikost a geografická poloha z ní činí centrální frontový stát Aliance v případném střetu s Kremlem.
Pokud je finskou reakcí na hrozbu útoku národní připravenost, pak pro Polsko jsou to betonové bariéry, senzory, drony a jedna z nejrychleji rostoucích armád v Evropě. Polsko nakupuje zbraně tempem, "které mnoho spojenců nedožene", buduje svou armádu a investuje miliardy do obranných struktur podél osmisetkilometrové hranice s Běloruskem a Ruskou federací.
Novináři však uvádějí "propast mezi vojenskými ambicemi Polska a skutečnou situací na místě": opevnění náhle praská a působí nedokončeně, jeho přípravy jsou v plném proudu na prahu návštěv nejvyšších představitelů – a pak se zastaví. V některých částech hranice je podle novinářů Východní štít "spíše nadějí než skutečností".
Jestliže se Finsko připravuje bojovat samostatně, pokud bude třeba, a Polsko vytváří armádu schopnou tohoto cíle, pak baltské země takový luxus nemají. Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou podle odborníků příliš malé, zranitelné a příliš blízko Rusku a Bělorusku. Proto si baltské země stanovily za úkol co nejtěsněji propojit svou bezpečnost se zbytkem kontinentu.
Zaměřují se na Baltskou obrannou linii (společný obranný projekt tří zemí) a nasazení stálé německé brigády až o 5 tisících vojáků. Musí zajistit, že v případě ruského útoku okamžitě přispějí evropští spojenci na pomoc.
Litva se snaží posílit hranici, aby zpomalila postup ruských vojsk, nasměrovala nepřátelské síly zamýšleným směrem ofenzívy a získala čas na odvetné akce. Odborníci však věří, že její jednotky nebudou schopny bojovat samostatně "donekonečna".
Přítomnost Německa na východním křídle NATO je nyní obzvlášť důležitá, když spojenci nemohou počítat s tím, že Spojené státy automaticky povedou jakoukoli reakci na ruský útok. Vrchní velitel litevských ozbrojených sil generál Raimundas Vaikšnoras označil skutečnost, že Německo sehrálo vedoucí roli v NATO, za "důležitý signál".
Novináři jsou však skeptičtí. Na konci loňského roku se Welt spolu s Německým centrem pro válečné hry na Univerzitě Bundeswehru v Hamburku pokusil simulovat možný konflikt.
Během cvičení testovali, jak by Německo reagovalo, kdyby jeden den po cvičeních ruské jednotky zůstaly v Bělorusku a přesunuly se k hranici s Litvou, a Washington odmítl plnit svou tradiční roli vůdce NATO.
"Výsledek byl znepokojující. Zatímco 'ruský' tým rychle postupoval k zahájení invaze, 'německá' strana pořádala krizová jednání a soustředila se na nábor spojenců a budování politické podpory místo na bránění Moskvě v dosažení jejích vojenských cílů," uvádí článek.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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