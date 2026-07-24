Výrobce střel Patriot vyvíjí levnější analog

24. 7. 2026

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Americká obranná společnost Lockheed Martin oznámila vývoj nové rakety PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) pro protiletadlové raketové systémy Patriot, které se používají pro protivzdušnou obranu.

Tato munice bude stát méně než polovinu ceny současných raket PAC-3 MSE.

Cena jednoho stíhače PAC-3 MSE je přibližně 4 miliony dolarů, zatímco nová raketa by měla stát více než polovinu ceny. Zahájení výroby se očekává v roce 2028.

Společnost vysvětlila, že plánuje snížit cenu díky použití levnějších komponentů, zejména motorů na tuhé palivo a navigačních systémů.

Nová raketa je navržena k ničení letadel, řízených střel i balistických raket krátkého a částečně středního doletu. Zároveň však není navržen k boji proti dronům.

Lockheed Martin také oznámil záměr lokalizovat výrobu rakety v Evropě společně s evropskými partnery.

Poptávka po systémech Patriot prudce vzrostla po plnohodnotné invazi na Ukrajinu agresorskou zemí Ruskem, stejně jako kvůli konfliktům na Blízkém východě. To přimělo Spojené státy a evropské země hledat dostupnější vybavení pro protivzdušnou obranu.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 24. 7. 2026