Nejnovější stíhačka Su-57 havarovala v Moskevské oblasti
24. 7. 2026
Později ministerstvo obrany informaci potvrdilo a upřesnilo, že havarovalo "bojové výcvikové letadlo". V důsledku incidentu nebyl nikdo zraněn, na zemi nevznikly žádné škody. "Let proběhl bez munice. Předběžnou příčinou nehody je technická porucha leteckého vybavení," dodalo ministerstvo.
Nedaleko Zvenigorodu se nachází vojenská letecká základna Kubinka. Vyšetřovací komise zahájila trestní řízení pro porušení letových pravidel (článek 351 trestního zákoníku).
Su-57 je nejnovější ruský víceúčelový stíhací letoun, který vstoupil do služby u Leteckých sil na konci roku 2020. Do roku 2024 bylo vyrobeno 22 kusů. Vadim Badecha, generální ředitel Spojené letecké korporace (součásti Rostecu), uvedl, že "Su-57 je jediným letounem páté generace, který se účastní skutečných bojů," s odkazem na válku na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin označil tuto stíhačku za "nejefektivnější" na světě.
Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny uvedl, že 25. dubna 2026 zasáhly bezpilotní systémové síly několik Su-57 a stíhací bombardér Su-34 na letišti Šagol v Čeljabinské oblasti.
Su-57 může dosáhnout rychlosti 2 600 km/h a nést až 7,4 tuny nákladu, včetně raket vzduch-vzduch, vzduch-země a protilodních střel. Podle amerického vydání časopisu National Interest je však klíčovou vlastností stíhačky integrace s drony a schopnost vypouštět hypersonické zbraně. Cena jednoho Su-57 se odhaduje na 35–40 milionů dolarů (2,8–3,2 miliardy rublů) a hodiny letu na 25 tisíc dolarů.
Zdroj v ruštině: ZDE
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