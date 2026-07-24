Rusko by mohlo pomoci Íránu útočit na zařízení CIA
24. 7. 2026
Zatím nejsou žádné konečné závěry. Analytici však upozornili na vysokou přesnost úderů a předběžnou vojensko-technickou podporu, kterou Moskva Teheránu poskytovala.
V březnu íránské drony zaútočily nejméně na dvě zařízení CIA, včetně rezidence na americké ambasádě v Rijádu a zařízení ve východním Iráku. Jedna ze západních zpravodajských služeb ve svém interním dokumentu naznačila, že Rusko by mohlo pomoci s útoky.
Dva západní představitelé uvedli, že během útoku na Saúdskou Arábii mohl Írán použít kamikadze drony Šáhid modernizované za účasti Ruska. Podle nich jeden dron prorazil vnější zeď americké ambasády, poté druhý pronikl dovnitř a explodoval.
Kromě toho by Rusko mohlo Íránu pomoci zlepšit přesnost dronů Šáhid-136 přenosem satelitního navigačního systému Kometa-M. (Zmíněným způsobem Rusy vylepšené modely íránských dronů už byly dříve použity k útoku na britskou základnu na Kypru - pozn. KD.)
Bílý dům předal žádost agentury Reuters CIA, která odmítla komentovat. Írán, ruské ministerstvo obrany a saúdské úřady také na žádosti agentury nereagovaly.
Zdroj v angličtině: ZDE
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