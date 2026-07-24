Putina ujistili, že Rusko obsadí Donbas do konce roku

Kreml se připravuje na novou mobilizaci a zavedení stanného práva
24. 7. 2026Ruské úřady vytvářejí právní a organizační rámec pro možné oznámení nové mobilizace a zavedení stanného práva, zatímco se připravují na nepokoje.
24. 7. 2026
Putin odmítl jakékoli územní ústupky uprostřed "konfrontačních" prohlášení Spojených států, která popírají kolaps dohod podle ruské strany dosažených na Aljašce během Putinova summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zatímco USA trvají na tom, že v té době nebyla dosažena žádná dohoda o ukončení ruské války na Ukrajině, představitelé Kremlu opakovaně tvrdí, že existuje balík závazků v rámci takzvaného ducha Anchorage. Mezi nimi je tlak na Ukrajinu, aby se vzdala území ve východní části Doněcké oblasti výměnou za to, že Rusko se vzdá svých nároků na hranici Sumské a Charkovské oblasti. Dalším faktorem, který ovlivnil posílení územních ambicí Moskvy, byly úspěšné ukrajinské údery na ruská území. Vyřadili největší ruské rafinerie ropy, což vedlo k nedostatku paliva ve všech regionech a na okupovaných ukrajinských územích. Kromě toho Trump podpořil nový sankční zákon, který inicioval zesnulý senátor Lindsey Graham.
Summit mezi Putinem a Trumpem měl umožnit průlom k ukončení války. Trump uvedl, že dohoda by měla záviset zejména na ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském. V únoru 2026 se mírová jednání na Ukrajině zastavila, protože se americká administrativa soustředila na válku s Íránem. Zelenskyj napsal otevřený dopis Putinovi aby zahájil přímá jednání, ale návrh ten odmítl a vyzval armádu okupantů, aby "pracovala".
Rusko je podle zdrojů blízkých Kremlu připraveno vrátit se k jednáním až poté, co Putin dosáhne cíle obsadit Donbas. Další informovaný zdroj uvedl, že Ministerstvo obrany Ruské federace ujistilo prezidenta, že do konce roku bude schopen plně ovládnout toto území.
Místo toho mnoho zástupců ruské armády považuje tento termín za nereálný a naznačuje, že země bude moci převzít kontrolu nad Doněckou oblastí až v roce 2027, řekla Bloombergu osoba blízká ruskému ministerstvu obrany.
Zdroj v angličtině: ZDE
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