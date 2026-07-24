10 000 turistů evakuováno na francouzském atlantickém pobřeží
24. 7. 2026
Kvůli pokračujícímu lesnímu požáru na francouzském atlantickém pobřeží poblíž Bordeaux bylo nyní preventivně evakuováno 10 000 turistů. Dotčeni jsou rekreanti z osmi rekreačních center a tří kempů, oznámila ve čtvrtek ráno prefektura departementu Gironde. Kromě toho bylo evakuováno asi 1 000 obyvatel z různých míst. Zatím nikdo nebyl zraněn, zdůraznila prefektura. Tradičně zde tráví své dovolené také mnoho Němců.
Požár, který vypukl ve středu odpoledne ve vesnici Saumos, se rozšířil na plochu 2 000 hektarů a nejprve se přesunul směrem k městu Le Porge a poté k Lège Cap-Ferret. V akci je 500 hasičů.
Situace zůstává nepříznivá, zdůraznila prefektura. Ráno měly být do oblasti přesunuty další hasičské letouny. Ve středu večer již čtyři hasičská letadla a 150 záchranných vozidel bojovaly proti plamenům.
Požár jižně od Madridu
Stejně jako ve Francii bylo ve středu evakuováno několik komunit na jihozápadě španělského hlavního města Madrid kvůli požáru v obci Almorox. Almorox se nachází v regionu Kastilie-La Mancha, asi 70 kilometrů jihozápadně od Madridu. Podle španělské Guardia Civil bylo uzavřeno několik dopravních úseků. Civilní obrana také vyzvala obyvatele s respiračními chorobami, aby v noci zavírali okna a snížili znečištění.
V posledních dnech vypuklo ve Španělsku mnoho požárů. Největší lesní požár se nachází na druhé straně Madridu v provincii Guadalajara, asi sto kilometrů severně od hlavního města. Od minulého čtvrtka zdevastoval 32 000 hektarů půdy. Celkem již od 1. ledna ve Španělsku podle evropské databáze lesních požárů (Effis) shořelo téměř 125 000 hektarů.
Ve Španělsku teploty momentálně opět stoupají a začíná nová vlna veder. Jižní španělská provincie Almería v Andalusii byla nedávno zasažena jedním z nejvážnějších lesních požárů v nedávné historii Španělska. V plamenech zemřelo 13 lidí, 7 000 hektarů půdy bylo vypáleno.
Boj s plameny na Sicílii
Mezitím hasiči bojují s četnými lesními požáry také na italském ostrově Sicílie. Od víkendu byly hasiči oznámili, že byly k uhašení více než tisíce požárů povolány záchranné složky. Ve středu ostrova muselo být evakuováno asi sto obyvatel a 22 pacientů z kliniky kvůli požáru, který zuřil už několik dní.
Mluvčí italské civilní obrany označil situaci na Sicílii za "vážnou". Požáry jsou podporovány "velmi vysokými teplotami", místy přes 40 stupňů, a "velmi suchou půdou". Kvůli změně klimatu se očekává, že sucha se v budoucnu na Sicílii vyskytnou častěji.
Zdroj v němčině: ZDE
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