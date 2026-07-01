Dokáže Kuba přežít Marca Rubia?
25. 7. 2026
USA tvrdí, že chtějí dohodu, ale ministr zahraničí se tak rozhodně nechová.
Krátce poté, co se na začátku minulého týdne čtyři členové Kongresu vrátili z poznávací návštěvy v Havaně, ministr zahraničí Marco Rubio oznámil sérii nových sankcí namířených proti kubánskému cestovnímu ruchu, energetice, obchodu a bezpečnostnímu sektoru. Jedná se o nejnovější krok v rámci několikaměsíční kampaně maximálního tlaku, jejímž cílem je do konce roku svrhnout vládu na ostrově, píše na webu Responsile Statecraft Lee Shlenker.
Poslanci Mark Pocan (D-Wis.), Teresa Leger-Fernández (D-N.M.), Maxine Dexter (D-Ore.) a Delia Ramirez (D-Ill.) se z první ruky od nejrůznějších Kubánců dozvěděli, že faktické embargo na paliva a eskalující sekundární sankce proti zahraničním firmám na Kubě dusí právě ty lidi, které USA údajně podporují. Skupina označila podmínky, které viděla v kubánském hlavním městě, za „tichou Gazu“, což je v rozporu s tvrzeními Trumpovy administrativy, že její bezostyšný tah směřující ke změně režimu se zaměřuje pouze na kubánskou vládu.
Doprovázel jsem kongresovou delegaci a na ostrově žiji, pracuji a cestuji již více než deset let. Mohu s jistotou říci, že když zemědělci, lékaři, náboženští představitelé, humanitární organizace, soukromí podnikatelé a zahraniční diplomaté, s nimiž se členové setkali, tvrdí, že krize na Kubě je nejzávažnější za celou dobu, co si pamatují, myslí to vážně.
Celostátní výpadky elektřiny jsou nyní jevem, k němuž dochází téměř každý týden. Bez elektřiny je přístup k tekoucí vodě stále vzácnější. Děti nechodí do školy, protože učitelé se nemohou dostat do práce. Stejně tak většina pracovníků, a proto soukromé podniky zavírají. Kvůli nedostatku paliva a malému počtu mezinárodních letů prudce klesá cestovní ruch i příjmy, které generuje pro nezávislé Kubánce. Nemocnice a kliniky sotva fungují, zatímco se na rohu ulic hromadí odpadky, což přispívá k šíření komáry přenášených a virových nemocí. Potraviny se kazí v přístavech, na polích i v ledničkách, zatímco Kubánci sledují, jak se jejich rychle devalvující místní měna mění v nic.
K tomu všemu se přidávají téměř neustálé hrozby vojenské akce ze strany USA. Některé jsou zjevnější, jako například zvýšený počet amerických průzkumných letů u kubánského pobřeží a zprávy o plánech vyslat 101. výsadkovou divizi; jiné jsou skrytější, jako nedávné obvinění Raúla Castra a zveřejnění zprávy ministerstva zahraničí, která označuje Kubu za blízké centrum terorismu plánující dobytí USA. Kubánci žijí na hraně a obávají se, že se situace ještě zhorší, než se zlepší.
V této souvislosti je těžké si představit, jak by mohlo diplomatické řešení nebo dohoda k vyřešení této pomalu doutnající války – v níž se jako zprostředkovatelé nabídly Mexiko, Vatikán, Panama, CARICOM a OSN – zvítězit.
Přesto však k přímým rozhovorům mezi americkými a kubánskými úřady došlo. Michael Kozak a Jeremy Lewin z Ministerstva zahraničí se setkali se svými kubánskými protějšky 10. dubna. Ředitel CIA John Ratcliffe se setkal s představiteli kubánské rozvědky 14. května. Velitel amerického velitelství SOUTHCOM Francis Donovan uspořádal 29. května v Guantánamu setkání s nejvyššími kubánskými generály.
Sám ministr Rubio hovořil a setkal se s vnukem bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra, Raúlem Guillermem Rodríguezem Castrem. Castrův vnuk, známý jako „Krab“, navázal kontakty s americkými a zahraničními osobnostmi v Trumpově okruhu, prezentoval se jako kubánská verze venezuelské Delcy Rodríguezové a dokonce nedávno setkal v Havaně s bývalými vedoucími pracovníky Trump Organization.
Všechny známky nicméně naznačují, že pokrok v bilaterálních jednáních dosažený již v březnu – kdy USA „povolily“ ruskému tankeru s palivem zakotvit v Havaně, čímž poskytly kubánské ekonomice dočasnou úlevu – se do značné míry zastavil a další nekonvenční neoficiální kanály vyprchaly. Pečlivě vypracovaný plán na pravidelné dodávky amerického paliva tankery do kubánského soukromého sektoru byl Rubiem zmařen již den po jeho oznámení, zatímco španělské hotelové řetězce Meliá a Iberostar, francouzská a německá námořní společnost CMA CGM a Hapag Lloyd a američtí giganti v oblasti kreditních karet Visa a Mastercard pozastavily veškeré obchodní aktivity na ostrově.
Je možné, že to vše probíhá podle plánu a že se chystá jemné převzetí hlavních kubánských průmyslových odvětví prezidentem Donaldem Trumpem a některými z jeho přátel a dárců. Poté, co největší zahraniční investor na Kubě, kanadská těžební společnost Sherritt International, oznámila na začátku tohoto roku svůj odchod, uvedla, že bude usilovat o souhlas ministerstva zahraničí s prodejem svého podílu ve společném podniku na těžbu niklu a kobaltu bývalému Trumpovu poradci Rayi Washburnovi. Australská společnost těžící zlato nedávno následovala podobnou cestu a uvedla, že rovněž vede jednání s Ministerstvem zahraničí.
Vzhledem k tomu, že jsou stovky prvotřídních hotelů téměř prázdné, je pravděpodobné, že americké hotelové řetězce, včetně Trumpova, by je mohly skoupit za směšně nízké ceny. Nové sankce proti kubánské armádě a státem řízeným turistickým společnostem donutily úřady zahájit privatizaci klíčových aktiv, uvádějí zdroje obeznámené s touto záležitostí. Investoři ze Spojených arabských emirátů a Egypta, kteří mají zjevné vazby na Trumpa, údajně poskytují poradenství kubánským obchodním úředníkům při získávání souhlasu s výstavbou „Trump Island“ na ostrově, který je z velké části spravován armádou a leží v severo-centrální části souostroví. Kontejnerový terminál v hlavním kubánském přístavu Mariel i přední mezinárodní obchodní centrum v Havaně byly nedávno zbaveny jakékoli vojenské příslušnosti.
Podle zdrojů obeznámených s jednáními vedou kubánští, kubánsko-američtí a zahraniční podnikatelé pokročilá jednání o převzetí správy nebo vlastnictví některých z těchto nemovitostí. Tyto převody by mohly poskytnout východisko, které by účinně rozložilo kubánský vojenský konglomerát GAESA a dalo soukromým subjektům výhody na kubánských trzích s palivy. Rubio však, přestože se o tyto cíle veřejně zasazuje již roky, blokuje i tato obcházení.
V nedávných prohlášeních Rubio uvedl, že bude realistický tím, že přijme postupné ekonomické změny na ostrově a bude přímo spolupracovat s vybranými kubánskými vůdci. Jeho činy však naznačují, že jeho maximalistický postoj vůči ostrovu – požadující nic menšího než drastickou politickou transformaci a plošnou privatizaci celých odvětví – přetrvává, i když Trump projevuje ochotu uzavřít okamžité dohody, které považuje za výhodné pro sebe a své spojence.
Prozatím se Rubio zdá být odhodlán vyvolat ekonomickou závislost na USA, aniž by vyvolal úplný kolaps, a to tím, že odřízne všechny možné zdroje příjmů kubánské ekonomiky, zatímco potraviny, palivo, peněžní převody a spotřební zboží, které se na ostrov dostanou, směrují prostřednictvím autorizovaných firem se sídlem na Floridě. USA také v rámci širšího závazku poskytnout prostřednictvím náboženských organizací pomoc ve výši 100 milionů dolarů během blíže neurčeného časového období přidaly skromné zásilky humanitární pomoci pro tisíce – nikoli miliony – Kubánců.
OSN a kubánští spojenci ve Vietnamu, Číně, Mexiku a Brazílii poskytli skromné množství potravin, zdravotnického materiálu a solárních panelů, ale tato pomoc nemůže nahradit miliardy dolarů v obchodu a investicích, které jsou zapotřebí k zvrácení prudkého poklesu životní úrovně Kubánců. Kubánské úřady se snaží přilákat tento zahraniční kapitál oznámením nejrozsáhlejších ekonomických reforem v zemi za posledních šedesát let, avšak ty budou mít jen malý okamžitý dopad, pokud nebudou doprovázeny zrušením amerických omezení a zavedením jasných předpisů, které potenciálním investorům zajistí právní jistotu.
Vzhledem k tomu, že Trump varuje, že „v příštích několika měsících se na Kubě stane spousta věcí“, a vzhledem k tomu, že život na Kubě je stále více neudržitelný, kubánskému lidu dochází čas. Prozatím jejich vláda sází na to, že přežije alespoň do příštího ledna, kdy demokraté pravděpodobně znovu získají kontrolu nad jednou nebo oběma komorami Kongresu a budou se snažit zabránit dalšímu ekonomickému či vojenskému eskalování napětí vůči ostrovu.
„Nemám pocit, že by probíhaly nějaké seriózní jednání,“ řekl v úterý ve Washingtonu skupině novinářů poslanec Pocan.
„Vyzýváme Trumpovu administrativu, aby… zahájila seriózní a komplexní jednání s kubánskými úřady, která… přinesou tolik potřebné řešení pro kubánské obyvatelstvo, které už nemá čas čekat,“ napsali společně tito čtyři poslanci.
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