Další izraelské vraždění

24. 7. 2026

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Šádí Shanaáh  

Během společného zátahu izraelských osadníků, vojáků a policie na vesnici Deir Jarir v okrese Ramalláh v noci z neděle na pondělí vojáci zastřelili 26letého Ahmada Abu Mukhu a 53letého Odeha Farakhneha a zranili další tři Palestince. Jeden ze zraněných zůstává v nemocnici ve vážném stavu. Bezpečnostní síly doprovázely osadníky během zátahu na vesnici a umožnily jim krádež desítek ovcí.

 Záběry pořízené kamerou v sanitce zachycují okamžik, kdy byl Abu Mukhu zastřelen. Byl zasažen do hlavní tepny v noze a později na následky zranění zemřel.

Vražda v Deir Jariru je jedním z příkladů toho, jak Izrael prosazuje etnické čištění na Západním břehu: osadníci vtrhávají do vesnic a kradou, zatímco armáda a policie je doprovázejí a střílejí na Palestince, kteří se snaží chránit své domovy a majetek. 

Mezinárodní společenství nadále poskytuje Izraeli beztrestnost, čímž umožňuje, aby tento mechanismus pokračoval.

Od října 2023 zabil Izrael na Západním břehu 1 092 Palestinců, včetně nejméně 242 dětí a teenagerů. Izraelský režim vystavuje Palestince na okupovaném Západním břehu systematickému, každodennímu izraelskému násilí, zatímco Izraelci, kteří toto násilí vykonávají, se těší téměř úplné beztrestnosti.

Zdroj: izraelská lidsko-právní organizace B'Tselem  בצלם

 Zdroj a video: https://www.facebook.com/share/r/192tYUEP9h/

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Obsah vydání | 24. 7. 2026