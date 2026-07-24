Další izraelské vraždění
24. 7. 2026
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Během
společného zátahu izraelských osadníků, vojáků a policie na vesnici
Deir Jarir v okrese Ramalláh v noci z neděle na pondělí vojáci
zastřelili 26letého Ahmada Abu Mukhu a 53letého Odeha Farakhneha a
zranili další tři Palestince. Jeden ze zraněných zůstává v nemocnici ve
vážném stavu. Bezpečnostní síly doprovázely osadníky během zátahu na
vesnici a umožnily jim krádež desítek ovcí.
Zdroj a video: https://www.facebook.com/share/r/192tYUEP9h/
Záběry pořízené kamerou v sanitce zachycují okamžik, kdy byl Abu Mukhu zastřelen. Byl zasažen do hlavní tepny v noze a později na následky zranění zemřel.
Vražda v Deir Jariru je jedním z příkladů toho, jak Izrael prosazuje etnické čištění na Západním břehu: osadníci vtrhávají do vesnic a kradou, zatímco armáda a policie je doprovázejí a střílejí na Palestince, kteří se snaží chránit své domovy a majetek.
Mezinárodní společenství nadále poskytuje Izraeli beztrestnost, čímž umožňuje, aby tento mechanismus pokračoval.
Od října 2023 zabil Izrael na Západním břehu 1 092 Palestinců, včetně nejméně 242 dětí a teenagerů. Izraelský režim vystavuje Palestince na okupovaném Západním břehu systematickému, každodennímu izraelskému násilí, zatímco Izraelci, kteří toto násilí vykonávají, se těší téměř úplné beztrestnosti.
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