Bude hůř
24. 7. 2026
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Šrouby veřejné informovanosti vláda utahuje a bude ještě hůř. Za nevalného zájmu novinářů i veřejnosti vláda už dříve přestala zveřejňovat důležité podklady z jednání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace(RVVI). Například ty k přípravě státního rozpočtu na vědu. Překvapuje, že akademickým členům RVVI to buď nevadí nebo si to neuvědomují.
Stačí si srovnat, co se k přípravě rozpočtu na vědu zveřejňovalo ještě loni v roce 2025 (vláda Petr Fiala) z květnového a červnového jednání RVVI a co se zveřejňuje letos za vlády Andrej Babiš.
A je až směšné, jak na dřeň byla informačně zredukována sekce vládního webu 'Státní rozpočet', která by měla sloužit veřejné osvětě https://vyzkum.gov.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1642
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Usnesení, podklady a zápisy z každo–měsíčních jednání Rady https://vyzkum.gov.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=669
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