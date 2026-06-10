Penzijní spoření desítek milionů Rusů bude "automaticky" převedeno do nového státního fondu a vloženo do Putinových "technologických projektů"
10. 6. 2026
Řeč je o 37 milionech lidí, kteří si nevybrali žádný z nestátních penzijních fondů a nadále uchovávají úspory v sociálním fondu Ruska. Tyto peníze – asi 3 biliony rublů – spravuje VEB. Podle této myšlenky občané žádné smlouvy nepodepíší: v rámci automatické konverze vznikají vztahy automaticky, vysvětlují zdroje RBC.
Dne 3. června šéf VEB Igor Šuvalov potvrdil, že je plánováno vytvoření nového fondu pro správu dlouhodobých úspor Rusů, jehož kontrolní podíl bude patřit státním institucím, včetně VEB.
VEB Group "bude mít přístup k dalším finančním příležitostem k provozu, včetně dlouhodobých úspor občanů, úspor na důchod," a také "investovat tyto prostředky do moderních technologických projektů," vysvětlil Šuvalov.
Partnerem VEB v projektu může být státní VTB Bank, která již spravuje penzijní úspory v hodnotě 1,3 bilionu rublů, uvedl minulý týden šéf banky Andrej Kostin. "VEB má jeden problém: nemá síť pro takovou práci, ale jsou tam důchodci. Proto o tomto tématu diskutujeme a rádi by obecně spolupracovali. Proces je v běhu, ale je tam potřeba určitá koordinace," řekl Kostin.
Podle něj rozhodnutí o sloučení důchodových struktur VEB a VTB dosud nepadlo: je v procesu schvalování v prezidentské administrativě, Hlavním právním oddělení prezidenta, centrální bance a ministerstvu financí.
Ministerstvo financí však návrh zákona podporuje. "Prostředky, které jsou v Sociálním fondu, včetně těch "tichých", by mohly být použity jako základ pro dlouhodobé úspory občanů," uvedl 4. června vedoucí oddělení Anton Siluanov. Poznamenal, že nyní někteří "tiší" klienti ani nevědí, že mají peníze, které byly dříve připsány jako penzijní úspory a nyní jsou v sociálním fondu a spravovány VEB.
Nyní ruští občané dávají 22 % svých platů formou příspěvků do Sociálního fondu, který vyplácí důchody 40 milionům důchodců po celé zemi. Do roku 2014 dostával penzijní fond pouze 16 % a zbývajících 6 % šlo na financovanou část důchodu, kterou lidé mohli svěřit správě NPF. Po anexi Krymu a první vlně západních sankcí Kreml zmrazil financované penze a začal posílat všechny příspěvky – 22 % – do Sociálního fondu, na platby současným důchodcům.
Dlouhodobý spořicí program byl zahájen Ministerstvem financí a Centrální bankou v roce 2024 jako alternativa k neúspěšnému financovanému penzijnímu systému. Očekávalo se, že úspory občanů budou investovány na akciovém trhu, který po začátku války zůstal bez zahraničních investorů. Je možné pobírat platby podle PDS po 15 letech nebo po dosažení věku 55 let u žen a 60 let u mužů, stejně jako ve "speciálních životních situacích" – na zaplacení drahé léčby nebo v případě ztráty živitele. Splátky mohou být doživotní nebo na 10 let.
Program se však mezi Rusy nikdy nestal populárním. Podle Ministerstva financí Rusové v letech 2024–25 uzavřeli v rámci PDS 10 milionů smluv a systému připsali 717 miliard rublů.
Zdroj v ruštině: ZDE
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