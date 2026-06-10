Radostná budoucnost
10. 6. 2026 / Jan Sláma
Budeme vám měnit elektroměr, přišlo mi mailem. Už zase, řekne si občan. A proč? Ten starý s kotoučkem už vyměnili za digitální. U něj sice musí občan čekat až mu naběhne druhý tarif, ale vem to nešť. Čekání je obvykle jen krátké.
V tom bude nějaká levota. Asi si zase nějaká firma chce nahrabat za výměnu a státu je jedno, že se musí nakoupit nové elektroměry. Tak jsem se poptal v distribuci Čezu. Je to povinné na základě vyhlášky 359/2020Sb. Dodavatel tak bude mít v každém okamžiku informaci o konkretním odběru.
Něco snad se dozví i majitel chytrého telefonu. Ten nemám. Jejich zavádění, či spíše prosazování tak bude mít další důvod. Vnucování „pokroku“ je postrkováno různými triky. „Máte aplikaci?“ ptá se pokladní v obchodě. Pokud nemáte, zaplatíte víc. Starší lidé na důchodu se starým telefonem tak platí proti uvědomělým občanům vydělávajících násobně více, také více.
Většina lidí byla vysokými poplatky donucena přejít se svými penězi k elektronickému bankovnictví. Zde je pro občana nachystána další překážka. Museli jste si pořídit ten mobilní telefon. Skrze mobil totiž přicházejí kódy umožňující s účtem manipulovat. Ale to už majiteli účtu nestačí jen obyčejný tlačítkový telefon, ale musí mít buď počítač nebo chytrý telefon. K počítači samozřejmě i ten telefon alespoň tlačítkový.
Majitel účtu je majitelem jen virtuálně. Je plně v moci tu úřadu, tu banky, tu dodavatele energie. Chystá se prý i dálkově ovládané měření vody. Možná i regulace dodávky. Kdo ví?
Nebude trvat dlouho a naplní se děj jednoho sci-fi románu kdy lidé se směli, či mohli rozmnožovat jen po vyslání signálu z centrálního počítače.
Většina lidí neustále zahleděných do svých telefonů se na onu dobu patrně těší, nebo je vůbec nenapadá, že by mohla nastat.
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