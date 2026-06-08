Krize na Blízkém východě: Trump vyzývá Izrael a Írán, aby přestaly „střílet“
8. 6. 2026
Izrael očekává několikadenní boje, zatímco americký prezident volá po uklidnění situace
Trump požaduje, aby Izrael a Írán „okamžitě přestaly střílet“
V extrémně krátkém příspěvku na své platformě Truth Social Donald Trump požadoval, aby Izrael a Írán „okamžitě přestaly střílet“.
Trump tlačil na Izrael, aby zastavil své útoky na Libanon a vytvořil tak prostor pro dohodu, která by ukončila širší válku s Íránem. Izrael však včera zahájil útoky na jižní předměstí Bejrútu, a ignoruje varování amerického prezidenta, aby tak neučinil.
Netanjahu, který čelí domácímu politickému tlaku na pokračování války proti Libanonu, zejména ze strany krajně pravicových složek své křehké koalice, tak maří mírová jednání, aniž by za to čelil jakékoli vážné kritice ze strany Washingtonu.
Izraelský vojenský představitel uvedl, že Írán od nedělní noci vystřelil na Izrael téměř 30 raket, a dodal, že jemenské houthijské povstalecké síly samostatně vystřelily na zemi dvě rakety.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve své nejnovější zprávě uvedlo, že při izraelských útocích na území za poslední den bylo zabito nejméně 9 lidí a dalších 43 bylo zraněno.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od vstupu v platnost údajného příměří mezi Izraelem a Hamásem v říjnu 2025 bylo při izraelských útocích zabito 970 lidí.
Uvádí, že od října 2023, kdy Izrael zahájil útok na toto území v reakci na útok vedený hnutím Hamás na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 bylo vzato jako rukojmí, bylo při izraelských útocích v Gaze zabito 72 980 lidí, z nichž mnozí byli ženy a děti.
Libanonská prezidentská kancelář zveřejnila prohlášení amerického velvyslance v Libanonu Michela Issy po jeho včerejším setkání s libanonským prezidentem Josephem Aounem.
Uvádí se v něm, že diskutovali o jednáních mezi Libanonem a Izraelem zprostředkovaných USA, přičemž Issa ocenil „účinnost“ a „vysokou profesionalitu“ libanonského vyjednávacího týmu.
Řekl, že Donald Trump sleduje vývoj v Libanonu velmi pozorně, ale připustil, že jednání mohou „trvat dlouho“, protože všechny „otázky“ pravděpodobně nebudou vyřešeny během jediného setkání.
„To, co se včera stalo, je politický vzkaz a my ve Spojených státech jsme se rozhodli nedopustit, aby se konfrontace dále rozšiřovala,“ řekl Issa a potvrdil, že navzdory novým útokům se mají ve Washingtonu konat další jednání.
„Dostali jsme se do bodu, odkud není návratu; ledy se prolomily a my pokračujeme v pomoci Libanonu při překonávání jeho krize.“
Hizballáh není účastníkem jednání mezi Izraelem a libanonskou vládou. Přestože Izrael vede diplomatická jednání s Libanonem, téměř denně útočí na jižní Libanon a vydává příkazy k hromadné evakuaci.
Jak Izrael, tak Hizballáh opakovaně porušili dubnové příměří zprostředkované USA, které je příměřím jen podle názvu, podobně jako příměří v Gaze a stále více i příměří s Íránem.
Hizballáh odpálil rakety a drony na severní Izrael a proti izraelským jednotkám v jižním Libanonu, protože odmítá tlaky na své odzbrojení a izraelskou okupaci velkých částí jižního Libanonu.
Navzdory Trumpovým výzvám k zachování klidu izraelská armáda (IDF) oznámila, že v reakci na útoky z Teheránu zasáhla vojenské cíle v Íránu
Izrael zaútočil na Írán navzdory Trumpově prosbě, krize na Blízkém východě hrozí eskalací
Írán tvrdí, že USA nesou přímou odpovědnost za nedávná porušení příměří
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei uvedl, že USA nesou přímou odpovědnost za nedávná porušení příměří, a dodal, že vojenské akce Izraele nelze oddělit od politiky USA.
„Akce sionistického subjektu v regionu nelze posuzovat odděleně od Spojených států,“ uvedl Baghaei na tiskové konferenci.
„Nikdo nevěří, že by izraelský režim podnikl jakékoli kroky bez koordinace se Spojenými státy,“ řekl. „Spojené státy nesou odpovědnost za agresi izraelského režimu a budou také zodpovědné za důsledky jakékoli eskalace napětí.“
Izrael v neděli zaútočil na jižní předměstí Bejrútu, což Teherán považoval za porušení příměří mezi USA a Íránem. Izrael tvrdil, že útočil na infrastrukturu Hizballáhu poté, co podle něj tato libanonská militantní skupina podporovaná Íránem vystřelila rakety na severní Izrael. Izraelský útok zasáhl dva byty ve dvou různých budovách, informovala libanonská státní tisková agentura, přičemž zahynuli dva lidé.
Írán v neděli odpálil rakety na Izrael v reakci na izraelské údery a dnes byla hlášena nová přestřelka mezi oběma stranami.
K nejnovější přestřelce došlo i poté, co americký prezident Donald Trump údajně vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby se zdržel útoků na Írán. Netanjahu nevykazuje žádné známky toho, že by chtěl zastavit válku proti Libanonu, což ztěžuje představu, jak by Trump mohl vyjednat ukončení války proti Íránu, když Teherán trvá na tom, že konflikt může skončit pouze tehdy, až ustanou útoky na „všech frontách“.
IDF v příspěvku na Twitteru uvedla, že desítky stíhacích letadel vzdušných sil „provedly rozsáhlý úder“ na „strategické obranné systémy“ v Íránu. Írán se k tomuto tvrzení oficiálně nevyjádřil.
Diplomatická aktivita pokračuje, zatímco se v regionu stupňují obavy z dalšího rozpadu příměří mezi USA a Íránem. Katarský premiér a ministr zahraničí šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani dnes hovořil s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchim, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí. Během hovoru diskutovali o zprostředkovatelských snahách mezi USA a Íránem a o nejnovějším „vývoji“ v Libanonu.
Íránská média informují, že po zjevných izraelských útocích na petrochemický závod Karun v Mahshahru, městě v jihozápadní íránské provincii Chuzestán, nebyly hlášeny žádné okamžité oběti.
Podle agentury Fars íránské Revoluční gardy uvedly, že na to, co popsaly jako americko-izraelský útok na íránský petrochemický závod, reagovaly raketovým útokem na podobný závod v severoizraelském městě Haifa.
„Varujeme vás; tím, že podnikl akci proti civilním cílům a zaměřil se na ropný průmysl, sionistický nepřítel zahájil nebezpečnou hru, jejíž rozsah bude zahrnovat všechny energetické cíle v regionu, a za její důsledky pro globální ekonomiku nese odpovědnost hlavní žhář v této oblasti, Spojené státy,“ uvedla IRGC.
Írán v neděli odpálil rakety na Izrael v reakci na izraelské údery a dnes byla hlášena nová přestřelka mezi oběma stranami.
K nejnovější přestřelce došlo i poté, co americký prezident Donald Trump údajně vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby se zdržel útoků na Írán. Netanjahu nevykazuje žádné známky toho, že by chtěl zastavit válku proti Libanonu, což ztěžuje představu, jak by Trump mohl vyjednat ukončení války proti Íránu, když Teherán trvá na tom, že konflikt může skončit pouze tehdy, až ustanou útoky na „všech frontách“.
V příspěvku na Telegramu izraelská záchranná služba Magen David Adom uvedla, že nejsou hlášeny žádné oběti z posledních íránských útoků poté, co se po severním Izraeli a ve středu země rozezněly sirény. Mluvčí MDA řekl:
V této fázi nejsou hlášeny žádné oběti. Zdravotníci a záchranáři MDA vyrazili prozkoumat místo, kde bylo nahlášeno. V případě potřeby poskytneme aktualizaci později.
Izraelská armáda v pondělí oznámila, že zaznamenala novou salvu raket odpálených z Íránu, což je již šestá salva od vypuknutí nejnovějšího zhoršení bojů, k němuž došlo předchozí den.
„Před krátkou dobou izraelská armáda identifikovala rakety odpálené z Íránu směrem na území Státu Izrael. Obranné systémy jsou v provozu, aby tuto hrozbu zachytily,“ uvedla armáda.
Jemen oznámil, že se poprvé od příměří z 8. dubna zapojil do války. Vedení Húsiů vystřelilo rakety směrem na izraelské město Jaffa a uvedlo, že izraelským obchodním lodím bude zablokován vstup do Rudého moře, což je rozhodnutí, které zneklidní ostatní lodní dopravu.
Íránští představitelé již dříve naznačili, že vedení Húsiů zvažuje obnovení blokády průlivu Bab al-Mandab pro lodní dopravu spojenou s Izraelem.
Ve svém prohlášení vedení jemenských Húsiů, známé také jako Ansar Allah Yemen, uvedlo: „Vyhlašujeme úplný a absolutní zákaz námořní plavby pro izraelského nepřítele v Rudém moři a věříme, že jakýkoli pohyb nepřítele od okamžiku vyhlášení tohoto prohlášení bude vojenským cílem pro naše ozbrojené síly.
„Na eskalaci budeme reagovat eskalací a naše vojenské operace budou stále více koordinovány s událostmi, bitvami a účastí v ose džihádu a odporu.“
Húsiové se z vnitřních důvodů zdráhali zapojit se do konfliktu mezi USA a Íránem a upřednostňovali jednání se Saúdskou Arábií o sjednocení Jemenu.
Aliakbar Velayati, poradce nejvyššího íránského vůdce Modžtaby Khameneího, již dříve varoval: „Dnešní bezpečnost průlivu Bab al-Mandab by neměla vést nepřítele k mylnému odhadu; kruhy odporu mají sílu uzavřít obě vodní cesty
„Volba je na vás; zastavte šílenství, nebo vstupte do regulované rovnováhy obou průlivů“. Společné uzavření Hormuzského průlivu a průlivu Bab al-Mandab má potenciál narušit tok obchodní námořní dopravy mezi Východem a Západem.
Íránští představitelé přiznali, že izraelské údery zasáhly společnost Karun Petrochemical Company v petrochemické speciální ekonomické zóně.
Írán uvedl, že útoky nezpůsobily žádné oběti, ale „rozsah škod a možných zranění je předmětem vyšetřování“.
Ministr zahraničí Abbas Araghčí byl celou noc v kontaktu s kolegy diplomaty, aby vysvětlil rozhodnutí Íránu obnovit útoky na Izrael. Hovořil s britskou ministryní zahraničí Yvette Cooperovou, tureckým ministrem zahraničí Hakanem Fidanem i saúdským ministrem zahraničí
Íránská státní média informují, že letiště Mehrabad v hlavním městě Teheránu pozastavilo všechny lety až do odvolání.
Izrael a Írán na sebe v pondělí pokračovaly ve střelbě, zatímco jedna raketa údajně zasáhla část Saúdské Arábie, kde se nachází americká vojenská základna. Jedná se o nejzávažnější eskalaci od začátku příměří před dvěma měsíci, která nyní hrozí uvrhnout Blízký východ zpět do války.
Jemenští Húsíové se hlásí k raketovému útoku na Izrael
Jemenští rebelové z hnutí Húsíů, spojeného s Íránem, se přihlásili k útoku na Izrael a tvrdí, že plavidla spojená s Izraelem budou opět terčem v Rudém moři, informuje agentura Associated Press.
Prohlášení brigádního generála Yahya Sareeho bylo v pondělí odvysíláno na satelitním zpravodajském kanálu Houthiů al-Masirah.
Jedná se o další nové vyhrocení situace, jelikož formální příměří v íránské válce je ohrožováno přestřelkami mezi Izraelem a Íránem.
Hrozba Húsiů, že se opět zaměří na plavidla, vystavuje nebezpečí Rudé moře, Adenský záliv a úzký průliv Bab el-Mandeb, který je spojuje.
Húsiové během války mezi Izraelem a Hamásem v pásmu Gazy zabili nejméně devět námořníků a potopili čtyři lodě při více než 100 útocích. Tyto útoky narušily lodní dopravu v Rudém moři, kterým před válkou každoročně prošlo zboží v hodnotě asi 1 bilionu dolarů.
Šéfka diplomacie EU vyzvala k klidu poté, co si Írán a Izrael vyměnily údery, čímž otestovaly křehké příměří a hrozí, že region Blízkého východu vtáhnou zpět do války.
„Přes noc jsme byli opět svědky eskalace,“ uvedla v pondělí Kaja Kallasová.
„Myslím si, že tento region nepotřebuje eskalaci, ale naopak to, aby se strany posadily k jednacímu stolu a dohodly se.“
Izrael v pondělí brzy ráno zahájil letecké údery namířené na střední a západní Írán v reakci na raketovou palbu z Teheránu, přičemž tyto útoky hrozily, že vtáhnou širší Blízký východ zpět do regionální války.
Íránská státní televize informovala, že v městech Isfahán, Karaj, Tabríz a Teherán byly slyšet zvuky výbuchů. Svědek v Teheránu popsal, že slyšel alespoň jeden velký výbuch někde na západ od hlavního města.
Írán po izraelském útoku uzavřel vzdušný prostor kolem teheránského mezinárodního letiště Imáma Chomejního – hlavního letiště v zemi.
V pondělí večer bylo nad Jeruzalémem slyšet několik výbuchů, když Izrael oznámil, že se blíží nová vlna íránských raket. Izraelská armáda uvedla, že „identifikovala rakety odpálené z Íránu“ a pracuje na odvrácení této hrozby.
Íránské polovojenské Revoluční gardy uvedly, že Izrael při svém útoku na Írán použil balistické rakety odpálené ze vzduchu.
Izraelská armáda vydala v Íránu za úsvitu krátké prohlášení, když její údery začaly, ve kterém uvedla: „Před krátkou dobou izraelské letectvo zasáhlo vojenské cíle patřící íránskému teroristickému režimu v západním a středním Íránu.“ Další podrobnosti neposkytla.
Američtí představitelé uvedli, že Donald Trump dříve hovořil s Benjaminem Netanjahuem a vyzval izraelského premiéra, aby okamžitě neodpovídal na íránské raketové útoky proti Izraeli, které narušily křehké příměří platné od dubna.
Útoky Íránu se zdály být odvetou za izraelské údery na jižní předměstí Bejrútu Dahiyeh, které se zaměřily na infrastrukturu Hizballáhu navzdory dohodě o příměří s Libanonem. V Bejrútu byli zabiti dva lidé a 20 jich bylo zraněno, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
V pondělí byla z Jemenu odpálena raketa směrem na izraelské území, uvedla izraelská armáda a dodala, že její systémy protivzdušné obrany zasáhly, aby hrozbu zachytily. Izraelské záchranné služby uvádějí, že nebyly hlášeny žádné oběti ani dopady.
Ceny ropy po íránských útocích vyskočily o více než 3 %, přičemž cena ropy Brent – mezinárodního referenčního standardu – vzrostla v pondělním ranním obchodování o 3,29 % na 96,15 USD za barel.
Íránská palba byla první od začátku dubna, kdy vstoupilo v platnost příměří.
Předseda íránského parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf uvedl, že americké základny a aktiva v regionu jsou nyní „legitimními cíli“.
Zdroj v angličtině ZDE
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