Společnost Fire Point testovala ukrajinskou střelu FP-7 jako prvek protivzdušné obrany
10. 6. 2026
Podle Stillermana byly testy úspěšné a samotný vývoj je již v rané fázi vytváření plnohodnotného systému protivzdušné obrany schopného zničit balistické cíle.
"Nacvičovali jsme, že by měl vzlétnout ze země pod kontrolou uplinku k bodu zásahu nastavenému pozemním radarem. Test byl právě úspěšně proveden," řekl Štilerman.
Vysvětlil, že mluvíme o vzniku systému Freya, evropského protibalistického štítu s otevřenou architekturou.
Podle něj je hlavní myšlenkou projektu, že systém nebude mít "kill switch", tedy výrobce nebo dodavatel jej nebude moci na dálku vypnout.
Samostatně se vyjádřil k odhadovaným nákladům. V současnosti mohou antirakety pro systémy Patriot stát několik milionů dolarů, přičemž cílem projektu je výrazně snížit cenu.
"Zachycení balistických raket nyní, i za americké ceny, stojí přibližně 6 milionů dolarů. Naším cílem je snížit je na méně než 1 milion dolarů. Chceme vyrábět rakety velmi levně – až do 500 tisíc dolarů," řekl Štilerman.
Dále uvedl, že odpalovací zařízení systému může stát asi 150 tisíc dolarů a v budoucnu by se systém měl výrazně zlevnit a být vyráběn mnohem masivněji.
Co se týče načasování prvních výsledků, konstruktér uvedl, že vše závisí na rychlosti mezinárodní spolupráce.
"Pokud bude vše rychlé, letos budeme schopni udělat první sestřel," řekl Štilerman.
Dále poznamenal, že globální poptávka po systémech protivzdušné obrany přesahuje výrobní kapacity více než desetkrát a pokud bude technologie úspěšně otestována, může se stát exportovatelnou a škálovatelnou pro mnoho zemí.
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