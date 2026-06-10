EU povolila armádě vstoupit na palubu tankerů s ruskou ropou ve Středozemním moři
10. 6. 2026
Uvedla to šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas před setkáním ministrů obrany EU na Kypru. "Naše operace IRINI změnila pravidla nasazení a nyní umožňuje zadržování a kontrolu lodí," řekla Kallas. Podle ní se rozhodnutí týkající "stínové flotily" týkají nejen sankcí, ale také bezpečnosti plavby. Kallas poznamenala, že Evropská unie se snaží omezit příjmy Ruska, které lze použít na financování války na Ukrajině.
Námořní operace IRINI působí ve Středomoří od března 2020. Byla spuštěna kvůli monitorování zbrojního embarga OSN vůči Libyi. Kromě toho se mise věnuje monitorování nelegálního vývozu ropy z Libye, boji proti pašování lidí a výcviku libyjské pobřežní stráže. Sídlo operace se nachází v Římě. V září 2020 se na ní podílelo 21 států EU, které poskytly tři lodě, pět letadel a asi 600 vojáků.
Rozhodnutí bylo učiněno na pozadí zpřísňování sankční politiky Evropské unie. Na jaře 2026 EU schválila 20. balík sankcí proti Rusku, který zahrnuje omezení pro tankery přepravující ruskou ropu a zákaz řady služeb souvisejících s její přepravou.
V posledních letech evropské země zpřísnily zadržování lodí přepravujících suroviny z Ruska a používajících se k obcházení sankcí. Dne 31. května byla loď Tagor zadržena v Atlantském oceánu námořnictvy Francie a Velké Británie. Podle francouzských úřadů loď opustila Murmansk a použila falešnou vlajku Kamerunu. Francie uvedla, že tanker by mohl přepravovat ruskou nebo íránskou ropu jako obejití sankcí. Od března 2026 je suchá nákladní loď Caffa, kterou švédský soud nařídil předat ukrajinským úřadům, zadržena v Trelleborgu ve Švédsku. Ukrajinské úřady tvrdí, že v létě 2025 byla loď použita k vývozu obilí ze Sevastopolu do syrského přístavu Tartús a plula pod falešnou vlajkou.
Zadržení provedlo i několik dalších zemí. V březnu 2025 Německo zadrželo tanker Eventin, který vezl ruskou ropu, poté co byl zařazen na sankční seznam EU. V dubnu 2025 Estonsko zadrželo tanker Kiwala u pobřeží Tallinnu. V prosinci 2024 finské úřady zadržely tanker Eagle S, který byl podezřelý z účasti na poškození podmořských kabelů ve Finském zálivu. V roce 2025 byla nákladní loď Fitburg zadržena poté, co poškodila kabel mezi Helsinkami a Tallinnem.
V březnu 2026 ruské ministerstvo zahraničí obvinilo země EU z loupeží na námořních trasách a uvedlo, že pojem "stínové flotily" v mezinárodním námořním právu neexistuje. Nikolaj Patrušev, asistent prezidenta Ruské federace a předseda námořní rady, argumentoval, že tento termín byl zaveden jako důvod pro zadržení lodí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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