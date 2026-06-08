Izrael zaútočil na Írán navzdory Trumpově výzvě, krize na Blízkém východě hrozí eskalací
8. 6. 2026
Nejnovější série útoků hrozí, že vtáhne Blízký východ do regionální války, a přichází poté, co Trump prohlásil: „Rozhoduju tu já“, ne Benjamin Netanjahu
Izrael v pondělí zahájil letecké údery na střední a západní Írán, čímž se zjevně vzepřel Donaldu Trumpovi poté, co ten vyzval k zdrženlivosti ohledně odvetného útoku Teheránu v eskalaci, která hrozí vtáhnout Blízký východ zpět do regionální války.
Jednalo se o první výměnu přímých úderů mezi těmito dvěma nepřáteli od dubna, kdy příměří pozastavilo válku USA a Izraele s Íránem. Íránský útok přišel v reakci na dřívější údery Izraele na Bejrút.
Izraelské údery v pondělí byly zahájeny jen několik hodin poté, co Trump zavolal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, a vyzvalo ho, aby se okamžitě nemstil za íránský raketový útok v neděli večer, přičemž americký prezident řekl: „O všem rozhoduju já. On [Netanjahu] nerozhoduje.“
Íránská státní média informovala o výbuších v Teheránu, Isfahánu, Karáji a Tabrízu a íránské Revoluční gardy uvedly, že Izrael při svém útoku použil balistické rakety odpálené ze vzduchu.
Írán po izraelském útoku uzavřel vzdušný prostor kolem teheránského mezinárodního letiště Imáma Chomejního – hlavního letiště v zemi.
Bílý dům nereagoval na dotazy ohledně útoků a toho, zda byly provedeny v koordinaci s USA.
Saúdská Arábie spustila sirény varující před raketovým útokem v oblasti, kde se nachází letecká základna Prince Sultána, na níž jsou umístěny americké jednotky; izraelská armáda zase oznámila, že se snaží zachytit raketu vypálenou z Jemenu. Jemenští rebelové z hnutí Húsiů, kteří se v březnu zapojili do války na Blízkém východě na podporu Íránu, již v minulosti podnikli útoky na Izrael.
Dříve Teherán vypálil na severní Izrael asi 10 balistických raket v reakci na izraelský útok na cíl v jižní části Bejrútu. Podle izraelské armády byly všechny íránské rakety zachyceny nebo dopadly na volná území. Kancelář Netanjahua oznámila, že izraelská armáda „zasáhla velitelské centrum "militantů" v bejrútské čtvrti Dahiyeh v reakci na palbu Hizballáhu směrem na izraelské území“. Dva lidé byli zabiti a 20 zraněno, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
Izrael varoval, že pokud Hizballáh zaútočí na severní Izrael, zasáhne tu oblast, a Hizballáh později potvrdil, že v neděli brzy ráno odpálil rakety a drony na kasárna izraelské armády.
Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač v jednáních s Washingtonem, obvinil USA, že daly „zelenou“ útoku na Bejrút, a uvedl, že americké a izraelské cíle jsou nyní „legitimními cíli“.
Po bombovém útoku v Bejrútu a íránské odvetě Trump řekl reportérovi Fox News, že chce, aby Írán přestal odpalovat rakety a vrátil se k jednacímu stolu. Uvedl, že izraelské údery v Libanonu nebyly koordinovány s USA a „nejsem z toho nadšený“.
Vysoký americký úředník uvedl, že Trump zavolal Netanjahuovi, aby na íránský raketový útok okamžitě nereagoval. Úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl popsat obsah soukromého telefonátu, řekl, že Trump je přesvědčen, že Netanjahua přesvědčil, aby počkal.
Trump „přiměl Bibiho, aby prozatím vyčkal,“ uvedl úředník. Úředník neposkytl žádné další podrobnosti o telefonátu a z Netanjahuovy kanceláře zatím nepřišel žádný komentář.
V rozhovoru pro Financial Times předtím, než Izrael zaútočil na Írán, Trump trval na tom, že Netanjahuovi nadiktoval podmínky, jak by měla být válka vedena. „Nebude mít na výběr,“ řekl Trump deníku v telefonickém rozhovoru a dodal, že „o všem rozhoduje“ on, nikoli Netanjahu.
Střety v Libanonu byly překážkou pro jednání mezi Íránem a USA. Teherán trvá na tom, aby byl Libanon zahrnut do širší dohody o příměří.
V neděli Donald Trump řekl NBC News, že nepožaduje, aby byl Libanon součástí jakékoli mírové dohody s Íránem, a znovu tvrdil, že taková dohoda, která se dosud ukázala jako nedosažitelná, je na dosah.
„Myslím, že by to rádi viděli, ale já to nepožaduji,“ řekl Trump v rozhovoru natočeném v pátek. Dodal: „Jsme velmi blízko dohodě, nebo je [Írán] k čertu vyhodím do vzduchu.“
Cena ropy Brent v pondělí vyskočila o 3,50 USD na 96,59 USD za barel, zatímco akcie v Asii, regionu silně závislém na dovozu ropy, na počátku obchodování prudce klesly.
Před nedělním útokem vydal Izrael příkaz k nucené evakuaci většiny města Tyru, jednoho z největších měst v jižním Libanonu, kde se nacházejí tisíce lidí vysídlených z okolních vesnic. Z města se později valily oblaka kouře.
Boje v Libanonu začaly 2. března, kdy Hizballáh odpálil rakety na Izrael jako odvetu za zabití nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího, což vyvolalo izraelskou invazi. Izraelské údery zabily v Libanonu více než 3 613 lidí, zatímco Hizballáh zabil v Libanonu nejméně 30 izraelských vojáků a tři izraelské civilisty.
Zdroj v angličtině ZDE
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