Že by to bylo kvůli prodeji zbraní do Izraele?

9. 6. 2026

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Jiří Hlavenka:

Czechoslovak Group. No, nie je to bohviečo.

(To, že po IPO kurz trochu klesá, je normální - IPO je svým mechanismem koncipované tak, aby hodnota akcií byla, řekněme, načechraná. Ale jít z 800 na 360 je fakt řacha).

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Obsah vydání | 9. 6. 2026