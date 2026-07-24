Další izraelské vraždění

24. 7. 2026

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V okolí města Nablus na okupovaném Západním břehu Jordánu byli při útoku, do kterého byli zapojeni izraelští osadníci, zabiti nejméně čtyři Palestinci. Napětí stoupá, protože se do oblasti nasazují další izraelské jednotky a v palestinských vesnicích se rozšiřují omezení. Izraelská armáda zahájila rozsáhlou „operaci“ v Nablusu a okolních vesnicích na okupovaném Západním břehu.Tohle by měl vidět každý. Stovky izraelských osadníků sestupují z vrcholků kopců a zapalují celé palestinské vesnice. Jde o opravdové pogromy. Masivní izraelské letecké údery zpustošily střední část Gazy

Izraelské letecké údery zasáhly řadu obytných čtvrtí v celé střední části Gazy, zničily domy civilistů a způsobily rozsáhlé škody. Celé čtvrti zůstaly v troskách, zatímco záchranné práce pokračují

Stovky izraelských osadníků zapalují palestinské domy a majetek ve vesnici Sarra nedaleko Nablusu.

Izraelská krajně pravicová osadnická hnutí vyzývají k tomu, aby se dnes odehrály podobné pogromové útoky proti desítkám palestinských vesnic na Západním břehu.

Izraelští teroristé z řad osadníků začali po celém Západním břehu provádět koordinované pogromy a vyhrožují, že budou vraždit Palestince a upalovat celé rodiny zaživa.

Toto video pochází z vesnice Urif, kde izraelští osadníci zapálili domy a pokusili se upálit celé rodiny zaživa. V okolí města Nablusu na okupovaném Západním břehu Jordánu byli při útoku, do kterého byli zapojeni izraelští osadníci, zabiti nejméně čtyři Palestinci. Napětí roste, protože se do oblasti nasazují další izraelské jednotky a v palestinských vesnicích se rozšiřují omezení.Ve vesnici Tal, západně od Nablusu, byli tři Palestinci střeleni ostrou municí.Podle izraelských a palestinských představitelů byli v pátek při střelbě na Izraelem okupovaném Západním břehu zabiti čtyři Palestinci a jeden Izraelec. K tomuto smrtelnému incidentu došlo v době, kdy od začátku války v Gaze dochází v této oblasti k prudkému nárůstu násilí mezi izraelskými osadníky, vojáky a Palestinci.

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Obsah vydání | 24. 7. 2026