Další izraelské vraždění
24. 7. 2026
Izraelská armáda zahájila rozsáhlou „operaci“ v Nablusu a okolních vesnicích na okupovaném Západním břehu.
At least four Palestinians were killed near Nablus in the occupied West Bank after an attack involving Israeli settlers. Tensions are rising as more Israeli forces deploy and restrictions spread across Palestinian villages.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2026
Al Jazeera’s @nida_journo reports. pic.twitter.com/ysaypoNy4E
Tohle by měl vidět každý. Stovky izraelských osadníků sestupují z vrcholků kopců a zapalují celé palestinské vesnice. Jde o opravdové pogromy.
Israeli military has begun a wide-scale ‘operation’ in Nablus and surrounding villages in the occupied West Bank. Here’s what we know⤵️ pic.twitter.com/EU4xS3MUWd— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2026
Masivní izraelské letecké údery zpustošily střední část Gazy
Everyone needs to see this. Hundreds of Israeli settlers are coming down from hilltops and setting entire Palestinian villages on fire. Full on pogroms.pic.twitter.com/tk2g3zrRyv— Wally Rashid (@wallyrashid) July 24, 2026
Izraelské letecké údery zasáhly řadu obytných čtvrtí v celé střední části Gazy, zničily domy civilistů a způsobily rozsáhlé škody. Celé čtvrti zůstaly v troskách, zatímco záchranné práce pokračují
🚨 BREAKING: Massive Israeli Airstrikes Devastate Central Gaza— Gaza Notifications (@gazanotice) July 24, 2026
Israeli airstrikes pounded multiple residential neighborhoods across central Gaza, destroying civilian homes and causing widespread devastation. Entire communities have been left in ruins as rescue efforts continue.… pic.twitter.com/TaeKMcAMVU
Stovky izraelských osadníků zapalují palestinské domy a majetek ve vesnici Sarra nedaleko Nablusu.
Izraelská krajně pravicová osadnická hnutí vyzývají k tomu, aby se dnes odehrály podobné pogromové útoky proti desítkám palestinských vesnic na Západním břehu.
Izraelští teroristé z řad osadníků začali po celém Západním břehu provádět koordinované pogromy a vyhrožují, že budou vraždit Palestince a upalovat celé rodiny zaživa.
Breaking | Hundreds of Israeli settlers are setting fire to Palestinian homes and properties in Sarra village, near Nablus.
Israeli far-right settler movements are calling for similar pogrom attacks to take place against dozens of Palestinian villages in the West Bank today. pic.twitter.com/0e1y4joaDw
— Quds News Network (@QudsNen) July 24, 2026
Toto video pochází z vesnice Urif, kde izraelští osadníci zapálili domy a pokusili se upálit celé rodiny zaživa.
V okolí města Nablusu na okupovaném Západním břehu Jordánu byli při útoku, do kterého byli zapojeni izraelští osadníci, zabiti nejméně čtyři Palestinci. Napětí roste, protože se do oblasti nasazují další izraelské jednotky a v palestinských vesnicích se rozšiřují omezení.
BREAKING: Israeli settler terrorists have begun carrying out coordinated pogroms across the West Bank, vowing to murder Palestinians and burn families alive.— Ihab Hassan (@IhabHassane) July 24, 2026
This video is from the village of Urif, where Israeli settlers set homes on fire and attempted to burn families alive. pic.twitter.com/yU4pT9eCj8
Ve vesnici Tal, západně od Nablusu, byli tři Palestinci střeleni ostrou municí.
At least four Palestinians were killed near Nablus in the occupied West Bank after an attack involving Israeli settlers. Tensions are rising as more Israeli forces deploy and restrictions spread across Palestinian villages.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2026
Al Jazeera’s @nida_journo reports. pic.twitter.com/ysaypoNy4E
Podle izraelských a palestinských představitelů byli v pátek při střelbě na Izraelem okupovaném Západním břehu zabiti čtyři Palestinci a jeden Izraelec. K tomuto smrtelnému incidentu došlo v době, kdy od začátku války v Gaze dochází v této oblasti k prudkému nárůstu násilí mezi izraelskými osadníky, vojáky a Palestinci.
Three Palestinians were shot with live ammunition in the village of Tal, west of Nablus. pic.twitter.com/SU9G79dilv— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 24, 2026
Four Palestinians and one Israeli have been killed in a shooting in the Israeli-occupied West Bank on Friday, according to Israeli and Palestinian officials.— Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2026
The deadly incident comes amid a sharp rise in violence between Israeli settlers, troops and Palestinians in the… pic.twitter.com/AsALcvoErM
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