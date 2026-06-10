Německo, Francie a Británie předložily 5 podmínek ukončení Putinovy války na Ukrajině
10. 6. 2026
Podle prohlášení po setkání lídrů v Londýně bude muset Rusko v mírové dohodě podepsat pět podmínek, aby zajistilo "spravedlivý a trvalý mír". Patří sem: okamžité a úplné ukončení bojů; současná kontaktní linie bude výchozím bodem pro jednání a mezinárodní hranice by neměly být měněny silou; Ukrajina musí získat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodních sil; ruská aktiva v hodnotě stovek miliard dolarů zůstanou zmrazená, dokud Ukrajina nevykompenzuje škody způsobené válkou; bezpečnostní zájmy Evropy musí být chráněny.
Lídři "evropské trojky" podpořili Zelenského myšlenku vést přímá jednání mezi ním a Putinem, na kterých by se aktivně podílely Spojené státy a evropské země. "Rusko na bojišti nevyhrává a naše střední a dálkové údery omezují jeho schopnost rozšiřovat agresi," řekl ukrajinský prezident. "Ale je také zásadní, aby se Ukrajina chránila před balistickými hrozbami, které Rusové používají k terorizování našich měst a komunit."
Podle Zelenského řekl Starmerovi, že Ukrajina potřebuje více raket pro systémy protivzdušné obrany, informuje agentura Reuters. Lídři také diskutovali o možnostech posílení diplomacie a roli Evropy v mírovém procesu, ukrajinský prezident uvedl: "Prioritou Ukrajiny vždy bylo zajistit silnou pozici a hlas Evropy v jednáních."
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas uvedla, že spojenci by měli zvýšit tlak na Rusko, protože v zemi dochází k "určitým změnám", což naznačuje rostoucí nespokojenost s pokračováním války. Evropa musí projevit více strategické trpělivosti, řekla před pondělním jednáním ministrů obrany EU:
"Nejsme to my, kdo bychom měli požadovat, ale Rusko by mělo s námi zahájit jednání, protože i ono chce tuto válku ukončit. Začněme příměřím."
Zelenskyj v otevřeném dopise Putinovi také uvedl, že ruští občané jsou válkou unavení a že Moskva "nemá dostatek peněz ani politické síly, aby si dál kupovala [jich] loajalitu".
Putin odpověděl, že dopis obsahuje "prvky nezdvořilosti" a je napsán "za účelem vytvoření podmínek, za kterých není možné vůbec pořádat osobní schůzky".
Zdroj v angličtině: ZDE
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