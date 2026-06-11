USA a Írán si již druhý den vyměňují údery, příměří se zdá být na pokraji zhroucení
11. 6. 2026
Z celého Íránu jsou hlášeny výbuchy poté, co Donald Trump vyhrožoval, že „na ně znovu tvrdě udeří“; Teherán zaútočil na Bahrajn, Kuvajt a Jordánsko
USA zahájily ve čtvrtek ráno novou sérii leteckých úderů na Írán poté, co Donald Trump varoval, že Teherán „zaplatí cenu“ za zablokovaná jednání, což přimělo Írán k odvetným úderům namířeným proti Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
Nový útok USA na řadu íránských měst přišel v době, kdy se snahy o vyjednání ukončení války opět zdály být v slepé uličce, přičemž Írán trval na tom, že si udrží kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americký útok se zdál intenzivnější a rozsáhlejší než ten předchozí den, ale Írán nezveřejnil žádné informace o tom, co bylo zasaženo.
Byly hlášeny výbuchy v okolí íránského hlavního města Teheránu, stejně jako v přístavním městě Bandar Abbás a dalších jižních oblastech podél Hormuzského průlivu.
Před útoky Trump vyhrožoval, že „na ně znovu tvrdě udeří“, dvouměsíční příměří se zdá být na pokraji zhroucení.
Kuvajt uzavřel svůj vzdušný prostor kvůli útoku ve čtvrtek ráno, aniž by uvedl podrobnosti o případných škodách. Jordánsko útok nepotvrdilo, ačkoli americká ambasáda v Ammánu před ním varovala. A Bahrajn spustil sirény raketového poplachu, aniž by zmínil možné škody v této oblasti.
První útoky proběhly mezi Íránem a Izraelem v noci z neděle na pondělí, následovaly dvě série střelby mezi USA a Teheránem.
Dva dny útoků následovaly po sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem, za který Trump viní Írán.
„Údery jsou reakcí na neopodstatněnou a pokračující agresi Íránu,“ uvedlo ve svém prohlášení americké Centrální velitelství.
Trump obvinil vyjednavače v Teheránu, že „z nás dělají hlupáky“ – den poté, co opakoval tvrzení, že mírová dohoda je na dosah.
„Včera jsme je tvrdě zasáhli a dnes je zasáhneme znovu,“ řekl americký prezident novinářům ve středu v Bílém domě.
Trump dodal: „Byli jsme opravdu blízko dohodě, ale oni nás stále tahají za nos, stále si z nás dělají blbce.“
Prezident také tvrdil, že USA odvážejí ropu z Íránu: „Dnes to oznamuji poprvé, ale každou noc odvážíme miliony barelů ropy, miliony barelů.“
Aniž by sdělil další podrobnosti, dodal: „Odvezly se miliony barelů ropy, a proto je cena 85–90 dolarů za barel, místo 250 dolarů.“
Íránská státní média uvedla, že předchozí americké údery, které byly provedeny v časných ranních hodinách ve středu, zasáhly dvě přehrady v jižním Íránu, čímž zůstalo 20 000 obyvatel bez pitné vody.
Jednání o přeměně příměří v trvalý mír se již několik týdnů táhnou a dochází k pravidelným eskalacím, protože obě strany pokračují v omezených útocích a vzájemně se obviňují z porušování příměří.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baqaei uvedl, že americké údery ohrozily probíhající jednání o příměří.
Podle Fox News Trump v telefonickém rozhovoru uvedl, že by mohl nařídit nové údery na elektrárny a mosty, protože Íránu trvá příliš dlouho, než se dohodne.
Trump od uzavření příměří často vyhrožoval obnovením vojenských akcí, ale dosud je plně neprovedl.
Regionální zprostředkovatelé se snaží napětí zmírnit. Delegace z Kataru – klíčového zprostředkovatele – přistála ve středu v Teheránu, aby projednala nejnovější vývoj, informovala íránská média.
Americká armáda popsala své počáteční útoky jako „přiměřenou reakci“ na sestřelení vrtulníku Apache a uvedla, že oba členové posádky byli zachráněni.
USA uvedly, že zasáhly íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídící stanice a radarové základny. Írán uvedl, že byly napadeny ostrov Qeshm a přístavní město Sirik, zatímco íránská média informovala o výbuchech v přímořském městě Bandar Abbas.
Podle britské společnosti zabývající se námořní bezpečností Ambrey jsou dva členové posádky tankeru pohřešováni a další je zraněn po údajném raketovém útoku americké armády, která prosazuje blokádu íránských námořních tras.
Trump usiluje o mírovou dohodu, protože se blíží americké volby do Kongresu uprostřed rostoucí inflace a prudkého poklesu popularity prezidenta. Mezi oběma stranami však zůstávají značné rozdíly.
Írán usiluje o zrušení mezinárodních sankcí, uvolnění aktiv v hodnotě miliard dolarů a kontrolu nad Hormuzským průlivem. Trump uvedl, že jakákoli budoucí mírová dohoda musí zabránit Íránu ve vývoji jaderné zbraně, zatímco Teherán popírá, že by o ni usiloval.
Významnou překážkou pro trvalou mírovou dohodu mezi Íránem a USA jsou boje mezi Hizballáhem a Izraelem v Libanonu. Írán trvá na tom, že jakékoli příměří musí zahrnovat i libanonskou frontu, zatímco Izrael a USA se snaží tyto dvě věci oddělit.
Zdroj v angličtině ZDE
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