Rostoucí riziko, že tisíce lidí pohřbených pod troskami v Gaze možná nikdy nebudou identifikovány, varuje Červený kříž
14. 6. 2026
Záchranné práce postupují pomalu a s postupujícím časem roste pravděpodobnost, že se z těl stanou kostry
Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl, že riziko, že tisíce Palestinců pohřbených pod troskami v Gaze nemusí být nikdy identifikovány, se každým dnem zvyšuje, protože záchranné práce pokračují pomalu a mnoho obětí ještě nebylo vyproštěno.
„Není pochyb o tom, že identifikace těchto těl by brzy mohla být obtížná,“ řekl Pat Griffiths, mluvčí ICRC v Jeruzalémě. „Čím déle trvá vyproštění lidských ostatků, tím obtížnější může být jejich identifikace. Čím déle zemřelí leží pod troskami, tím větší je pravděpodobnost, že budou v pokročilém stadiu rozkladu – dokonce i ve stavu kostry – až budou nakonec vyproštěni.“
Dodal: „Forenzní experti přicházejí o přístup k nepřímým důkazům, které lze použít k potvrzení jejich totožnosti.“
Od října, kdy začalo platit křehké příměří zprostředkované USA, začali Palestinci prohrabávat odhadem 61 milionů tun trosek, což je asi 20krát více, než kolik trosek vzniklo při všech konfliktech po celém světě od roku 2008. Podle zdravotnických úředníků v Gaze je pod troskami pohřbeno nejméně 10 000 lidí. Někteří odborníci se domnívají, že počet obětí by mohl být až 14 000.
Záchranné týmy byly dosud nuceny spoléhat se na primitivní nástroje – lopaty, krumpáče, kolečka, hrábě a motyky – a také na své holé ruce. Opakované žádosti adresované Izraeli, aby povolil vjezd bagrů a další těžké techniky, což by výrazně urychlilo záchranné práce, zůstaly bez odpovědi.
„Pátrací a záchranné týmy potřebují přístup ke všem místům, kde se podle odhadů nacházejí lidské ostatky,“ řekl Griffiths. „Víme, že většinu této techniky a vybavení je v současné době téměř nemožné do Gazy dopravit. A je na nás, v rámci našeho pokračujícího přímého dialogu s příslušnými úřady, prosadit povolení vstupu těchto předmětů a vybavení do Gazy.“
Čím déle trvá vyzvednutí těla, tím obtížnější je jeho identifikace – včetně použití DNA. Dr. Cristina Cattaneo, profesorka soudní patologie na Milánské univerzitě, uvedla: „Čas je nakonec největším nepřítelem identifikace. Pokud jde o identifikaci, čím více času uplyne, tím menší je šance na úspěch. V raných fázích, pokud je tělo relativně dobře zachováno, mohou být obličej a další rozlišovací znaky stále rozpoznatelné. S postupem času se mnoho znaků, které umožňují spolehlivou identifikaci, ztrácí.“
Když jsou lidské ostatky nalezeny, mohou forenzní experti k určení totožnosti využít věk, pohlaví, výšku, otisky prstů, zubní záznamy a osobní věci, spolu s podrobnostmi o tom, kde a kdy bylo tělo nalezeno. ICRC však uvádí, že čím déle těla zůstávají nenalezena, tím větší je riziko, že se tyto důkazy ztratí. Ostatky mohou být přemístěny z původního místa, osobní věci zničeny nebo rozptýleny a podmínky prostředí – vlhkost a činnost zvířat – mohou smazat důležité stopy potřebné k identifikaci.
Dr. Ahmed Dahir, ředitel forenzní medicíny v Gaze, řekl: „V některých případech nás překvapilo, že osoba nahlášená jako pohřešovaná pouhé dva týdny se proměnila v kosti nesoucí stopy po zvířecích mrchožroutů, přičemž nezbylo nic jiného než kosti. Za normálních podmínek trvá dosažení tohoto stadia v důsledku environmentálních faktorů a zvětrávání obvykle šest měsíců až jeden rok.“
Svědci také vyjádřili obavy, že izraelské vojenské buldozery působící v oblastech kontrolovaných Izraelskými obrannými silami mohou přemísťovat těla stále pohřbená pod troskami, což rodinám ztěžuje lokalizaci a vyzvednutí jejich blízkých.
ICRC uvedlo, že nemůže jmenovat konkrétní skupiny. „Můžeme však říci, že v jakémkoli ozbrojeném konfliktu kdekoli na světě musí být těžká technika používána s mimořádnou opatrností, aby nedošlo k narušení lidských ostatků – jednak z důvodu zachování důstojnosti zemřelých, ale také proto, aby se neztratily klíčové informace, které by mohly sloužit k jejich identifikaci.“
V Deir al-Balah byl zřízen hřbitov pro pohřbívání a uchovávání neidentifikovaných těl vyproštěných z trosek a jiných dočasných pohřebišť, přičemž každý hrob je očíslován a zdokumentován v naději, že ostatky budou jednoho dne identifikovány a vráceny rodinám.
„Počet těl pohřbených na tomto hřbitově nyní přesáhl 650,“ uvedl Ziad Obeid, ředitel odboru hřbitovů v Gaze. „Dnes se blížíme ke třem letům od začátku války a některá těla jsou již pohřbena více než dva roky.“
Situaci dále zhoršuje, že několik zbývajících nemocnic na území nemá vybavení pro testování DNA, které je k identifikaci zemřelých zoufale potřebné. Izrael nedovoluje dovoz materiálů pro testování DNA do Gazy.
Genetický materiál se však také může časem zhoršovat. „Plynutí času ovlivňuje i DNA, zvyšuje riziko degradace a identifikaci postupně ztěžuje,“ řekl Cattaneo. „Genetická shoda, která mohla být o několik týdnů dříve rychlá a vysoce spolehlivá, se o několik měsíců později může stát mnohem složitější.“
Identifikace těl není jen otázkou navrácení důstojnosti mrtvým; je také nezbytná pro zdraví živých. Psychologové popisují nevyřešený smutek příbuzných neidentifikovaných mrtvých jako „nejasnou ztrátu“, která může vyvolat nebo přispět k depresi, traumatu a zmatení identity, což je v Gaze rozšířená situační porucha.
Bratr Saeda al-Yazjiho, 40letý Sameh, zmizel 7. října 2023. Poté, co viděl některá z videí, která toho dne zaplavila sociální sítě, vyšel stejně jako stovky dalších obyvatel z domu, aby zjistil, co se děje.
„Od toho dne o něm nemáme žádné informace,“ řekl 52letý al-Yazji z al-Mughraqy v pásmu Gazy. „Stále se držíme naděje, že je naživu, protože nebylo potvrzeno, že byl zabit nebo zadržen.“
Dodal: „Jeho zmizení rodinu zdrtilo. Jeho žena trpí opakovanými psychickými zhrouceními a po dvou letech, kdy nevíme, zda je naživu nebo mrtvý, už nemohou normálně spát ani jíst. Každý den čekáme na zprávy, které by konečně mohly přinést klid do našich srdcí.“
Wael Radwan (24) z Jabaliyi přišel o otce (49) a bratra (26) poté, co byl v prosinci 2024 jejich dům zasažen izraelskou dělostřeleckou palbou.
„Později mi bylo řečeno, že byli pohřbeni v nemocnici Kamal Adwan, ale když jsem se tam vrátil po obléhání, místo bylo srovnáno buldozerem a já jsem jejich těla nemohl najít,“ řekl. „Bez úmrtních listů je dětem mého bratra odepřena pomoc pro sirotky, protože neexistuje žádný oficiální důkaz o smrti jejich otce.“
Izraelští úředníci uvedli, že nebylo schváleno dovézt do Gazy vybavení potřebné k vyproštění těl.
Griffiths řekl: „Uvědomujeme si rozsah úkolu a víme, o co jde. Tisíce rodin stále hledají odpovědi tímto způsobem. O to jde: o jejich právo znát osud těch, které milují.“
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