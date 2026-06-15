Írán během příměří "získal ruské rakety"
15. 6. 2026
To umožňuje Teheránu v případě obnovení bojů provést odvetu téměř plnou silou.
Analytici se domnívají, že Teherán má asi tři čtvrtiny munice, kterou měl před válkou, a mohl by její počty snadno zvýšit.
Mezi raketami, které Írán obdržel k doplnění svého arzenálu, jsou pravděpodobně ruské rakety vyrobené loni. Konkrétní typ není specifikován.
Od 28. února do 8. dubna, kdy vstoupilo příměří v platnost, Írán odpálil v regionu více než 1 850 raket a nejméně dvojnásobek dronů.
Podle odhadů USA a Izraele se jim během prvního měsíce války podařilo zničit asi dvě třetiny íránských odpalovacích zařízení. Mnohé z nich byly poseté troskami, které blokovaly vstupy do podzemních skladovacích zařízení. Teherán pravděpodobně využil příměří k znovuotevření těchto skladů a přesunu zásob.
Odborníci se domnívají, že íránská schopnost obnovit raketový arzenál ztěžuje Spojeným státům rozhodnutí, zda obnovit plnohodnotné útoky.
Zdroj v angličtině: ZDE
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