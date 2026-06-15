Zajistí drony přežití včel v Libanonu?

15. 6. 2026

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Klimatická krize, pesticidy a zmenšující se zelené plochy ohrožují populaci včel v Libanonu. Včelař Dani Obeid vysvětluje, jak tomu zabránit.

TAZ: Pane Obeide, jak dobře se včely dokážou přizpůsobit měnícím se klimatickým podmínkám?

Dani Obeid: To záleží.

TAZ: Na čem?

Obeid: Zda bude ještě dost květin. Mnoho oblastí, které dříve sloužily jako přirozené pastviny pro včely, se zmenšilo nebo zmizelo.

TAZ: Takže budoucnost včel je v rukou lidí?

Obeid: Kdyby byla ponechána přírodě, včely by tam stále byly, ale v mnohem menším počtu. Lidský zásah zvyšuje počet kolonií, zejména v zemědělských oblastech. Včely nejsou jen součástí přírodních ekosystémů, ale také důležitou součástí moderních zemědělských systémů.

TAZ: Ne včely, ale včelaři se musí přizpůsobit?

Obeid: Ano, protože tradiční včelařské praktiky už nestačí. Dnes je třeba období sklizně a krmení neustále přizpůsobovat silně kolísavému počasí, teplotě a cyklům kvetení. Problémem se stala i voda – mnoho bývalých pramenů vyschlo, proto včelaři někdy v horku přímo zásobují své včely vodou.

TAZ: Bude toto úsilí nutné také v budoucnu?

Obeid: Rychlý technologický pokrok nabízí důvod k opatrnému optimismu: drony, analýza dat a umělá inteligence již umožňují efektivnější využívání vody a pomáhají s pěstováním v zemědělství. Válka nebo energetická krize však mohou přimět země vrátit se k fosilním palivům, čímž zmaří roky environmentálních snah.

TAZ: Co z toho vyvozujete?

Obeid: Technologie není kouzelné řešení. Musí být spojena se seriózní environmentální politikou, která zmírní dopady klimatické krize a tím zajistí budoucnost včel.

Zdroj v němčině: ZDE

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Obsah vydání | 15. 6. 2026