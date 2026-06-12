"Manipulativní" reportáž?
12. 6. 2026
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Úředník ministerstva životního prostředí Fanda Kubásek se vyjádřil k reportáži České televize týkající se ministerstva životního prostředí a označil ji za manipulativní.
Z Fandova videa není jasné, jestli je to jen nějaký soukromý počin, nebo ho lze brát za oficiální sdělení, když je Fanda úředník daného ministerstva.
Kdyby Fanda komentoval třeba výsledky středoškolského poháru v plavání v jižním Uzbekistánu, je to samozřejmě Fandova soukromá a volnočasová věc. Nyní Fanda, který je v pozici úředníka ministerstva životního prostředí, komentuje záležitosti týkající se ministerstva životního prostředí. Nelze tedy Fandův počin brát jako soukromou věc nevztahující se k jeho funkci na ministerstvu životního prostředí, byť Fanda mohl natočit video ve svém volném čase apod.
A zde nám vzniká problém. Fanda totiž pracuje v oddělení rozpočtu. V pracovní smlouvě tak jako náplň činnosti patrně nemá vystupování za ministerstvo ve směru k veřejnosti. Od toho mají na ministerstvu mluvčí, tiskové oddělení apod. Ze strany Fandy tak mohlo dojít k porušení pracovní kázně, jelikož dělá něco, k čemu jako referent oddělení rozpočtu patrně nemá kompetence.
Jeho nadřízení by tak věc měli řešit, protože Fanda ani jeho nadřízení nejsou v nějaké soukromé firmě, ale působí ve veřejné instituci placené z daní občanů, s čímž jsou spojena určitá pravidla. A pokud by to ti nadřízení řešit nechtěli s tím, že Fanda je trafikant Motoristů, takže by si tím sami zadělali na problém, kdyby se do věci vložili, tak pak se to může zase vymstít nadřízeným, že třeba o tomto možném porušení pracovní kázně vědí, ale z pudu sebezáchovy to přešli.
Já jen vím, že kdyby si nějaký obyčejný zaměstnanec ministerstva, navíc z oddělení rozpočtu, natáčel na YouTube videa o záležitostech na daném ministerstvu, a to bez schválení vedení a tiskového, tak dostane takový kartáč, na který do konce života nezapomene. A postupovat stejně by se mělo, i když se jedná o politického trafikanta Motoristů, který působí v oddělení rozpočtu, kde v popisu činnosti evidentně nemá samozvané zastupování ministerstva navenek a natáčení videí o dění na ministerstvu.
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