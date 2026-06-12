Na západním pobřeží Antarktidy chybí plocha mořského ledu o velikosti Francie, zatímco teploty dosahují až o 20 °C více, než je průměr
12. 6. 2026
Obrovská část Bellingshausenova moře by v tuto dobu měla být pokryta mořským ledem; jeden z odborníků označil úbytek ledu za „deprimující“
Na západním pobřeží Antarktidy chybí oblast zimního mořského ledu o velikosti Francie, což vyvolává obavy o ohrožené tučňáky, další mořský život a globální hladinu moří.
Jeden z odborníků uvedl, že úbytek ledu v Bellingshausenově moři je „deprimující“ a že neúspěch při tvorbě ledu mohl zesílit vlnu veder, která minulý týden zasáhla poloostrov kontinentu a při níž denní teploty dosáhly maxima 15,4 °C, což je o více než 20 °C nad průměrem.
V Antarktidě je zima, kdy se mořský led kolem kontinentu rychle rozšiřuje a vrcholu dosahuje v září.
Satelitní pozorování však ukázala, že Bellingshausenovo moře – na západní straně antarktického poloostrova, které by v červnu bylo obvykle pokryto ledem – bylo téměř zcela bez ledu.
Vědci uvedli, že v této oblasti chybí asi 650 000 km² mořského ledu ve srovnání s průměrem v letech 1991 až 2020. Jedná se o plochu přibližně o velikosti Francie a téměř desetinásobek rozlohy Tasmánie.
„Mám obavy. Je to deprimující,“ řekl Dr. Will Hobbs, expert na antarktický mořský led z Tasmánské univerzity, který spolupracuje s Australian Antarctic Program Partnership.
„Je pozoruhodné, že je červen a tam žádný mořský led není.“
Uvedl, že je to již potřetí za poslední čtyři roky, kdy byl v této oblasti výskyt mořského ledu velmi nízký. „Nemyslím si, že tam už mořský led uvidíme. Je po všem,“ řekl.
Uvedl, že úbytek mořského ledu pravděpodobně souvisí se změnami v oceánu a vědci se snaží zjistit, zda je jedním z faktorů globální oteplování.
Uvedl, že tato oblast je důležitá pro krill – klíčovou součást potravního řetězce pro druhy v této oblasti. Krill se obvykle v zimě skrývá před predátory pod ledem, kde se živí řasami.
Dne 10. června pokrývalo celý kontinent asi 11,4 milionu čtverečních kilometrů mořského ledu, zatímco dlouhodobý průměr pro toto datum činí 12,6 milionu čtverečních kilometrů.
Dr. Phil Reid, který sleduje podmínky v Antarktidě v australském Úřadu pro meteorologii, uvedl, že v Bellingshausenově moři došlo v posledních letech v zimě i v létě k „neuvěřitelnému odhalení pobřeží“.
Uvedl, že hned na západ od této oblasti se nacházejí ledovce Pine Island a Thwaites – hlavní příčiny úbytku ledu a zvyšování hladiny moře na tomto kontinentu.
Plovoucí ledové šelfy před ledovci by se mohly rozpadat rychleji, pokud by ochranný mořský led chyběl po delší dobu, řekl, a to by pak mohlo urychlit úbytek ledu z ledovců a v budoucnu tak zvýšit globální hladinu moře.
Pobřeží Bellingshausenova moře bylo dějištěm tragédie na konci roku 2022, kdy tisíce mláďat tučňáků císařských zahynulo během „katastrofálního selhání rozmnožování“ ve čtyřech koloniích.
Tato událost přispěla k tomu, že poradci OSN zařadili tento druh o dvě kategorie výše na „ohrožený“ na svém mezinárodním seznamu ohrožených druhů na začátku tohoto roku.
Dr. Peter Fretwell, vědec z Britské antarktické služby, který dokumentuje úbytek tučňáků, uvedl, že současný úbytek mořského ledu v této oblasti je „vážným problémem pro tučňáky, zejména pro tučňáky císařské“.
„Mořský led se tvoří příliš pozdě a rozpadá se příliš brzy. To vede ke snížení úspěšnosti rozmnožování a delším cestám do míst, kde dochází k línání.“
Počet tučňáků Adélie také klesal a tuleni krabožraví byli nuceni v létě migrovat, aby našli stabilní led, uvedl.
Tento měsíc byl na Antarktickém poloostrově po několik dní zaznamenán extrémní nárůst teplot. Hobbs uvedl, že ačkoli „nikdo neprovedl výpočty“, je rozumné předpokládat, že vlnu veder „zhoršil nedostatek mořského ledu“.
Mořský led obvykle pomáhá ochlazovat teplejší vzduch proudící do regionu ze severu, uvedl.
Úředníci argentinské národní meteorologické služby Servicio Meteorológico Nacional uvedli, že argentinská základna Esperanza na severovýchodním cípu poloostrova zaznamenala „extrémní teplotní jev“, který vyvrcholil 5. a 6. června.
Maximální teploty 15,4 °C a 13,4 °C byly zaznamenány v období, kdy průměrné denní maximální teploty činily -6,2 °C. Předchozí červnový teplotní rekord na základně ve výši 13,3 °C byl zaznamenán 12. června 1998.
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