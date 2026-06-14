Přestaňte si stěžovat!

14. 6. 2026

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"Přestaňte si stěžovat! Vy nejste oběti antisemitismu, jako jsme my. Je strašné být každý den urážen na sociálních sítích!" 

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Obsah vydání | 12. 6. 2026