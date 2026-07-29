Bezpečnostní složky vyzvaly Putina, aby po volbách do dumy vyhlásil výjimečný stav
29. 7. 2026
Přechod k výjimečnému stavu podporují někteří zástupci mocenského bloku, kteří věří, že je čas, aby úřady "přestaly spolupracovat" s obyvatelstvem a začaly "bojovat s celou zemí".
"Situace země se stává stále vážnější a možná nebude možné ji vyvážit bez extrémních opatření," uvedl jeden ze zdrojů. Podle současné legislativy je stanné právo uvaleno prezidentským dekretem (de facto na neomezenou dobu) a umožňuje zavedení zákazu vycházení, omezení pohybu občanů, nucené vyslání lidí do obranných podniků, zabavení majetku pro obranné účely, stejně jako zrušení voleb a úplnou cenzuru.
Spouštěčem stanného práva může být vážné selhání na frontě nebo prudký pokles míry náboru do války, který už na začátku tohoto roku klesl na tříleté minimum.
Kromě stanného práva není vyloučena mobilizace, o níž kolují zvěsti už několik měsíců, stejně jako další omezení – zpřísnění měnové legislativy, zákaz cestování do zahraničí pro určité kategorie občanů (například zaměstnance strategických podniků). Kontakty v regionech také nevylučují nucený převod části vkladů občanů do válečných dluhopisů – na financování rozpočtového deficitu, který v lednu a červnu dosáhl téměř 6 bilionů rublů.
Zdroj v ruštině: ZDE
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