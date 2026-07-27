Británie: Proč jsou televizní scénáristé lepší než politici, pokud jde o předpovídání budoucnosti?
27. 7. 2026
Od dramatu společnosti BBC The Rapture o klimatické krizi až po seriál Criminal Record od Apple o vzestupu krajní pravice – kultura často vidí to, co politice uniká, upozorňuje Zoe Williams.
V novém apokalyptickém dramatu BBC s názvem The Rapture je Spojené království zachváceno děsivou vlnou veder. V květnu jsem zhlédla ukázku tohoto pořadu, když jsem se připravovala na rozhovor s hlavní herečkou Ruth Madeley. Tehdy jsem si pomyslela: „Tohle bude mnohem děsivější, až se to bude shodovat se skutečným počasím – smůla pro tvůrce, že se to bude vysílat až za pár měsíců.“ Ale když jsem se s Madeley setkala následující měsíc, už jsme byli uprostřed vlny veder, která vedla k nejvyšší teplotě v červnu, jaká kdy byla ve Velké Británii zaznamenána. Díky celému tomuto setkání mi ten pořad připadal ještě proročtější. Byla v hotelu v centru Londýna, uvnitř byla klimatizace, ale všechny kliky dveří a okolní městský mobiliář – lavičky rozdělené kovovými opěrkami, které mají bezdomovcům život ještě o trochu ztížit – byly až příliš horké. Bylo to jako hrát hru „Podlaha je láva“, akorát že místo „podlahy“ to bylo „všechno“. Určitě to nemůže přijít na obrazovky v příhodnější době než teď, pomyslela jsem si, aniž bych dokázal předpovědět, že koncem července nás čeká už třetí vlna veder a Francie bude v plamenech.
Recenzent Daily Mail byl rozhořčen tím, že křesťanství je v seriálu vykresleno „jako bašta protivědeckých bláznů a fundamentalistů“, a rétoricky se ptal, zda by BBC někdy natočila podobné drama o „muslimském imámovi“. „Zvláštní důvod k rozhořčení,“ pomyslela jsem si, protože náboženství je ve skutečnosti spíše příznakem, nebo dokonce jen doplňkem, ústřední atmosféry vše pohlcujícího vedra. Je to jako si stěžovat, že kočky mají ve filmu z roku 1974 The Towering Inferno (ano, je v něm kočka) špatnou pověst.
Televize na sebe vyvíjí zvláštní tlak, aby popsala svět, do kterého se dostáváme, i když je seriál napsán alespoň pár let předem. Často je nejbezpečnějším způsobem, jak se vypořádat s okolními faktory – počasím, politikou, módou –, nechat věci natolik obecné, aby se mohly odehrávat kdykoli v tomto století. Občas se objeví něco, co tak úzce souvisí s aktuálním děním, že zapomenete obdivovat jeho prozíravost a prostě předpokládáte, že to bylo napsáno včera.
Druhá sezóna Criminal Record (Apple TV), policejního dramatu, které Peter Capaldi povznáší tak vysoko nad běžné policejní procedurálky, že zapomenete, že policie vůbec nějaké postupy má, začíná malou demonstrací před ministerstvem obrany. Situace se zvrtne ve smrtící incident poté, co krajní pravice prorazí lhostejný policejní kordon, který si myslel, že je tam jen proto, aby se vypořádal s pokojnou partou pacifistů. Působilo to velmi jako rok 2026, přestože to bylo koncipováno ještě předtím, než se násilné protesty krajní pravice staly běžnou součástí zpravodajství – před nepokoji po útoku v Southportu, před podpálením hotelů pro žadatele o azyl, předtím, než Elon Musk začal hovořit o nevyhnutelnosti občanské války ve Velké Británii.
Přesně seriál popsal rozpolcenou politickou scénu, která ještě nenastala, a tvůrce a scenárista seriálu Paul Rutman se tak pustil do zcela nové, osobitě pojaté a smutné kapitoly našeho občanského života – vlastně zbytečně, protože sledovat Capaldiho, jak vypadá podezřele a honí lidi, je v jakémkoli kontextu věčně zábavné, ale vyplatilo se to.
Seriál The Rapture byl natočen podle románu Liz Jensenové, který vyšel v roce 2009, takže autorka musela předvídat klimatickou krizi už před 20 lety. Romány často trefí budoucnost přesně do černého, protože se ji nesnaží předpovídat kolektivně; knihy popisující dnes již zřejmou touhu miliardářů po smrti – nový druh morbidní fantazie, v níž neplánují svou vlastní smrt, ale smrt všech ostatních – vynikají svou synchronizací. Romány Birnam Wood od Eleanor Cattonové a The Future od Naomi Aldermanové vyšly ve stejném roce, v roce 2023. Myšlenky k nim musely vyklíčit přibližně ve stejnou dobu, kolem roku 2020, což je jistě ještě dříve, než se k tomuto post-humanistickému pohledu dostali samotní technologičtí magnáti, kteří se tehdy ještě snažili přijít na to, jak co nejtišeji získat všechny peníze světa.
Aniž bychom chtěli jakkoli zlehčovat tuto tvůrčí prozíravost, jsou to věci, které všichni víme: blíží se extrémní počasí, mnoho miliardářů se připravuje na události spojené s hromadným úmrtím; politika se stále více rozděluje, protože lidé s penězi platí za to, aby ji rozdělili. Jediní, kdo to neuznávají, jsou politici. Ti si i uprostřed zuřícího požáru stále stěžují, že nulové emise stojí příliš mnoho, a hašteří se o lžičku ropy, která zbyla v Severním moři. Opravdu pozoruhodná je však odhodlanost toho odvráceného pohledu, který popírá budoucnost, která již nastala.
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