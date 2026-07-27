EU konečně schválila "největší balík sankcí" za poslední čtyři roky
27. 7. 2026
Dokument obsahuje "největší balíček individuálních sankcí" – celkem 218 položek, včetně 48 osob a 170 právnických osob.
Balík "má za cíl dále oslabit ekonomiku Ruska a jeho vojenskou mašinérii a je reakcí na nedávné brutální vojenské údery Ruska, které byly úmyslně cíleny na civilní infrastrukturu, včetně energetických, vodních a zdravotnických zařízení, stejně jako na kulturní a náboženské objekty, a které vedly k vážným následkům a vážným ztrátám pro civilní obyvatelstvo," uvádí prohlášení.
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallas poznamenala, že 21. balík "obsahuje největší počet sankčních opatření za poslední čtyři roky".
"Uvalujeme omezení na více než 100 bank a provozovatelů kryptoměn, více než 40 plavidel ruské "stínové flotily" a také na řadu ropných rafinerií v Rusku a Bělorusku. Na seznamu sankcí je také zahrnuto více než 50 podniků vojenskoprůmyslového komplexu, včetně hlavních účastníků výroby ruských dálkových dronů. Rusko vyjedná ukončení své nelegální války a přestane zabíjet civilisty pouze tehdy, pokud na ně bude vyvinut dostatečný tlak," zdůraznila a dodala, že tyto sankce jsou jedním z nástrojů takového tlaku.
Zejména rada zmrazila aktiva a uvalila zákaz poskytování finančních prostředků 94 bankám a velkým finančním institucím, stejně jako rozšířila zákaz transakcí na dalších 33 ruských úvěrových a finančních institucí.
"Poprvé Evropská unie zavádí možnost úplného zákazu poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy třetím zemím jako silný odstrašující mechanismus proti státům, na jejichž území existují platformy pomáhající Rusku obejít sankce EU. Tento nový nástroj umožní EU zakázat jakékoli transakce mezi provozovatelem se sídlem v EU a jakýmkoli poskytovatelem služeb v oblasti kryptoaktiv, kterého Rusko využívá k obcházení sankcí EU," uvádí prohlášení.
Kromě toho Rada EU pozastavila automatické úpravy mechanismu cenového stropu pro ruskou ropu až do 15. července 2027: "To je nezbytné k zajištění omezení zisků Ruska z prodeje ropy, navzdory výjimečné tržní situaci způsobené uzavřením Hormuzského průlivu."
EU také uvalila sankce na dalších 41 plavidel "stínové flotily" Ruské federace (nyní je na seznamu 673 plavidel).
Kromě toho EU uvalila sankce na tři ruské a jednu běloruskou rafinerii, stejně jako na společnost založenou za účelem prodeje běloruských ropných produktů v Rusku.
Evropská unie také rozšířila zákaz vývozu určitých výrobků do Ruské federace o niklové prášky, kovy a slitiny používané v korozivzdorných nátěrech proudových motorů; beryliové prášky, které se používají v pohonných látkách a vysoce výkonných slitinách; samolepicí fólie, pásky používané v leteckém a obranném sektoru; díly používané při výrobě bezpilotních letadel.
Sankce vstoupí v platnost po zveřejnění v oficiálním věstníku EU. Prohlášení uvádí, že se tak stane "v blízké budoucnosti".
Zdroj v angličtině: ZDE
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