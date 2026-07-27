Německo klasifikuje najetí do Berlin Pride jako "teroristický útok"
27. 7. 2026
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Policie věří, že jednadvacetiletý podezřelý, jmenovaný jako Abdul B., má vazby na islamistickou scénu. Při útoku byla zabita jedna osoba a několik dalších zraněno, píší Saim Dušan Inayatullah, Louis Oelofse, Emmy Sasipornkarn a Nik Martin
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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt hovořil na místě sobotního nočního útoku autem a uvedl, že úřady věří, že šlo o islamistický motiv.
"Vše, co zde vidíme, ukazuje na islamistický teroristický útok," řekl Dobrindt.
Dobrindt uvedl, že úřady vědí o asi 29 zraněných osobách při útoku, z nichž někteří byli těžce zraněni, a jedna osoba byla zabita.
Ministr vnitra Dobrindt uvedl, že podezřelý použil řeznou zbraň — pravděpodobně mačetu — aby zaútočil na další kolemjdoucí po nárazu auta, což způsobilo další vážná zranění.
Řekl, že útočník byl úřadům znám a dodal, že spáchal několik trestných činů.
Podezřelý prošel "radikalizací" a patřil k "islamistické scéně", uvedl Dobrindt.
Podezřelý se narodil v Německu v roce 2005, měl německé občanství při narození a libanonské rodinné zázemí, uvedl Dobrindt.
Jeho matka získala německé občanství jen několik let před jeho narozením, v roce 2002.
Útok na berlínskou akci Christopher Street Day (CSD) vyvolal silné reakce napříč německým politickým spektrem, přičemž lídři násilí odsoudili, ale zároveň nabídli výrazně odlišná hodnocení jeho příčin a důsledků.
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier označil incident za útok na základní hodnoty země.
"Tento čin je útokem na naši otevřenou společnost, na náš způsob života a na naši schopnost žít spolu," řekl.
Incident také znovu rozproudil debatu o německé bezpečnostní politice a protiteroristických opatřeních. Přední politici ze středopravicové Křesťanskodemokratické unie (CDU) vyzvali k tvrdším opatřením jako reakci.
Günter Krings, mluvčí strany pro vnitřní záležitosti, argumentoval, že pokud vyšetřovatelé zjistí, že útok byl motivován islamistickým extremismem, měly by být zavedeny přísnější tresty. V rozhovoru pro Rheinische Post také naznačil, že by se pravidla pro občanství mohla zpřísnit.
Kolega z CDU Alexander Throm vyzval zákonodárce, aby rychle projednali připravovanou bezpečnostní legislativu, která zahrnuje ustanovení o rozšířených pravomocech digitálního vyšetřování a uchovávání IP adres pro trestní vyšetřování.
Vicekancléř Lars Klingbeil, spolupředseda středolevicové Sociálně demokratické strany (SPD), se zaměřil na obranu hodnot reprezentovaných aktéry Pride.
"Christopher Street Day znamená právo každého člověka žít svobodně," řekl. "To budeme bránit."
Mezitím politici z krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) využili incident ke kritice vládního přístupu k bezpečnostním otázkám.
Poslanec AfD Martin Hess to označil za "úplné selhání vládních bezpečnostních politik" a argumentoval, že úřady selhaly v zabránění násilí, navzdory rozsáhlým bezpečnostním přípravám.
Poslanec AfD Thorsten Weiss tvrdil, že Berlín čelí vážnému problému s "islamistickým extremismem" a svolal mimořádné zasedání výboru, které má prošetřit, jak mohla osoba, kterou označil za známého extremistu, útok provést.
Zdroj v angličtině: ZDE
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