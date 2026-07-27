Francie: Úřady překazily útok na synagogu v Sarcelles

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Šest mužů bylo předvedeno před soud v sobotu 25. července v rámci soudního vyšetřování, které bylo zahájeno pro podezření z plánování útoku na synagogu v Sarcelles, městě severně od Paříže, kde žije velká židovská komunita, oznámila národní protiteroristická prokuratura.
Šest mužů je "podezřelých z účasti na doručení vozidla nalezeného 11. července 2026 v Sarcelles", které například obsahovalo kulomet, nebo z "účasti na dodávkách či doručení zbraní", uvedla PNAT ve svém prohlášení. PNAT požádal o jejich obžalobu a umístění do předběžné vazby.
Případ začal informacemi od Generálního ředitelství vnitřní bezpečnosti (DGSI) o "možném islamistickém útoku zaměřeném na synagogu v Sarcelles", kde žije velká židovská komunita.
Tato informace vedla policii ve Val-d'Oise k objevení hlášeného vozidla, "zaparkovaného v bezprostřední blízkosti" kina "a 500 metrů od synagogy ve městě," vysvětlil PNAT v předchozím prohlášení. Poté bylo zahájeno protiteroristické vyšetřování.
21. července 2026 bylo v pařížském regionu zatčeno osm mužů ve věku mezi 22 a 40 lety, uvedla v sobotu PNAT. Další třiadvacetiletý muž "zadržený v rámci samostatného postupu", byl také umístěn do cely. Na konci výslechů bylo třem z nich zadržení zrušeno bez stíhání, zatímco dalších šest bylo v sobotu předáno soudci vyšetřujícímu protiteroristickou kauzu.
Kromě těchto podezřelých pokračují vyšetřování, zejména za účelem identifikace "těch, kteří nařídili dodání vozu Toyota," uvedl PNAT.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
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