Auta do města nepatří

25. 7. 2026

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Tuplem ne v Praze, kde je vynikající systém veřejné dopravy.

Nevadí vám, Pražáci, Brňáci a Ostravaci, že civilizovaný prostor na ulicích svých měst nemáte? 

V Londýně platíte za vjezd autem do centra nejméně 18 liber (500 Kč) denně. Paříž udělali městem pro chodce a cyklisty. Jen Praha je neustále zahlcena automobily, které znečišťují ovzduší a partikuláty, které unikají z jejich výfuků, způsobují infarkty i u mladých lidí: 

Vjezd do centra Londýna stojí 18 liber (500 Kč) za den, ať už zaplatíte předem, nebo v den vjezdu. Mezi hlavní cenové kategorie patří standardní denní sazba, možnosti platby s prodlením a dodatečné poplatky za emise. Poplatky můžete uhradit nebo si ověřit, zda jste splnili podmínky, prostřednictvím oficiálního portálu Transport for London Congestion Charge. [1, 2, 3, 4]

Ceny a sazby

Standardní poplatek: 18 liber za den při platbě předem nebo do půlnoci v den jízdy.

Pozdní platba: 21 liber za den při platbě do půlnoci třetího dne po jízdě.

Pokutový příkaz: Pokuta ve výši 180 liber (5000 Kč) bude uložena, pokud neuhradíte poplatek do tří dnů

Matěj Michalk Žaloudek je v Paříži:

Les rues de Paris  · Nicolas Godin  ·
„60 % veřejného prostoru v Paříži tvoří ulice. Ale pouze 10 % cest se uskutečňuje autem. Tuto nerovnováhu tedy řešíme tím, že ulice učiníme inkluzivnějšími – pro seniory, děti, ženy a osoby se zdravotním postižením.“
- Vedoucí projektu školních ulic Priscilla Benedetti.

K dnešku jich v Paříži vzniklo neuvěřitelných 279.
Nevěřte lidem (trollům a botům), co vám tvrdí, že tohle je extremismus.

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Obsah vydání | 24. 7. 2026