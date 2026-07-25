Auta do města nepatří
25. 7. 2026
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Tuplem ne v Praze, kde je vynikající systém veřejné dopravy.
Nevadí vám, Pražáci, Brňáci a Ostravaci, že civilizovaný prostor na ulicích svých měst nemáte?
V Londýně platíte za vjezd autem do centra nejméně 18 liber (500 Kč) denně. Paříž udělali městem pro chodce a cyklisty. Jen Praha je neustále zahlcena automobily, které znečišťují ovzduší a partikuláty, které unikají z jejich výfuků, způsobují infarkty i u mladých lidí:
Vjezd do centra Londýna stojí 18 liber (500 Kč) za den, ať už zaplatíte předem, nebo v den vjezdu. Mezi hlavní cenové kategorie patří standardní denní sazba, možnosti platby s prodlením a dodatečné poplatky za emise. Poplatky můžete uhradit nebo si ověřit, zda jste splnili podmínky, prostřednictvím oficiálního portálu Transport for London Congestion Charge. [1, 2, 3, 4]
Ceny a sazby
Standardní poplatek: 18 liber za den při platbě předem nebo do půlnoci v den jízdy.
Pozdní platba: 21 liber za den při platbě do půlnoci třetího dne po jízdě.
Pokutový příkaz: Pokuta ve výši 180 liber (5000 Kč) bude uložena, pokud neuhradíte poplatek do tří dnů
„60 % veřejného prostoru v Paříži tvoří ulice. Ale pouze 10 % cest se uskutečňuje autem. Tuto nerovnováhu tedy řešíme tím, že ulice učiníme inkluzivnějšími – pro seniory, děti, ženy a osoby se zdravotním postižením.“
- Vedoucí projektu školních ulic Priscilla Benedetti.
K dnešku jich v Paříži vzniklo neuvěřitelných 279.
Nevěřte lidem (trollům a botům), co vám tvrdí, že tohle je extremismus.
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