„Zaznamenali jsme přihlášení z nového zařízení“: zpráva od podvodníků, kteří se zaměřují na váš účet na X
24. 7. 2026
Jejich cílem je ukrást vaše heslo, aby mohli spáchat další podvody, jako jsou kryptoměnové podvody nebo phishingové útoky
Účet na X máte už roky, ještě z dob, kdy se služba jmenovala Twitter. Když vám přijde e-mail o novém přihlášení z místa, které je daleko od vašeho bydliště, začnou vám zvonit poplašné zvony.
„Zaznamenali jsme přihlášení k vašemu účtu z nového zařízení. Byli jste to vy?“ ptá se e-mail.
Místem je Arizona, ale vy žijete v Praze. Zařízení je „Firefox Desktop na Macu“.
„Pokud jste to nebyli vy,“ pokračuje e-mail, „proveďte nyní tyto kroky, abyste ochránili svůj účet.“
Mezi tyto kroky patří kliknutí na odkaz pro změnu hesla, což povede k tomu, že budete „odhlášeni ze všech svých aktivních relací na X s výjimkou té, kterou právě používáte“, a kliknutí na další odkaz, abyste zkontrolovali aplikace, které mají přístup k vašemu účtu, a zrušili přístup u těch, které neznáte.
Tyto kroky jsou legitimní doporučeními ze strany X, ale odkazy na resetování hesla nebo kontrolu přístupu aplikací legitimní nejsou. E-mail je falešný a snaží se vás přimět, abyste podvodníkům sdělili své heslo nebo jim poskytli přímý přístup k vašemu účtu na X.
„Podvodníci chtějí znát vaše uživatelské jméno a heslo k účtu na X, nebo vás přimět ke schválení škodlivého odkazu, který jim umožní přístup k vašemu účtu bez nutnosti zadávat heslo,“ říká Jake Moore, globální poradce pro kyberbezpečnost ve společnosti ESET.
Jakmile zločinci získají přístup k vašemu účtu, s největší pravděpodobností jej využijí k pokusům o další podvody, včetně kryptoměnových podvodů, phishingových útoků a dezinformačních kampaní.
Jak to vypadá
Falešné e-maily jsou téměř přesnou kopií legitimních oznámení o přihlášení zasílaných službou X. Obsahují logo X a stejné formátování, barvy i text, přičemž gramatika a pravopis jsou správné.
Malé náznaky prozrazují, že e-mail není legitimní, například to, že neobsahuje vaše uživatelské jméno pro účet X a že je neurčitý ohledně místa přihlášení.
„Dvěma největšími prozrazeními jsou e-mailová adresa, ze které e-mail pochází, a to, kam vás odkazy skutečně zavedou,“ říká Moore.
Sociální síť uvádí: „X vám bude posílat e-maily pouze z adres @X.com nebo @e.X.com… Mějte na paměti, že X nikdy nezasílá e-maily s přílohami ani nepožaduje vaše heslo k účtu X prostřednictvím e-mailu… a nikdy vás nebude žádat o sdělení hesla e-mailem, přímou zprávou nebo v odpovědi.“
Pokud na odkaz v e-mailu kliknete, budete přesměrováni na falešnou webovou stránku, jejíž účelem je ukrást vaše heslo nebo povolit podvodníkové aplikaci přímý přístup k vašemu účtu, často pod záminkou nástroje pro provedení „bezpečnostního auditu“ nebo „řešení problémů“.
Co dělat
„Pokud někdy obdržíte takový e-mail, je to zcela běžné, ale nezapomeňte, že nesmíte propadat panice a neklikejte na odkazy, abyste neprozradili žádné osobní údaje. Místo toho otevřete originální aplikaci a pokud skutečně existuje bezpečnostní problém, uvidíte ho tam,“ říká Moore.
Zkontrolujte hlavičky e-mailu a odkazy URL, abyste se ujistili, že pocházejí z domény X.com. Podvodné e-maily můžete nahlásit svému poskytovateli e-mailových služeb pomocí vestavěných nástrojů pro boj proti spamu a phishingu.
„Pokud jste na odkaz klikli a pouze otevřeli stránku, pravděpodobně jste v bezpečí,“ říká Moore. „Pokud jste však někdy zadali své heslo nebo jednorázový kód na webové adrese, kterou jste si neověřili, okamžitě si heslo změňte a znovu zkontrolujte, zda máte zapnuté dvoufaktorové ověřování.“
Zdroj v angličtině ZDE
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