Trumpův nejnovější nesouvislý projev obsahoval urážky, jízlivé poznámky a vtip o jeho třetím prezidentském mandátu
25. 7. 2026
Trump si v převážně neformálním hodinovém projevu na večeři korespondentů Bílého domu utahoval z politických oponentů a novinářů
Donald Trump si žertoval s přítomnými novináři, které opět obvinil z šíření „falešných zpráv“, zatímco ve svém projevu na večeři korespondentů Bílého domu urážel své politické nepřátele.
Den poté, co Trumpova administrativa prozatím upustila od neuvěřitelného pokusu předvolat novináře k soudu kvůli jejich zpravodajství, se americký prezident v pátek večer ve Washingtonu zúčastnil odložené recepce pro korespondenty z Bílého domu – každoroční oslavy svobody tisku.
Stalo se tak tři měsíce poté, co byla původní akce v dubnu zrušena, když muž vystřelil z brokovnice na bezpečnostní kontrolní stanoviště před sál.
Trumpův hodinový projev byl převážně nevážný a sarkastický, s občasnými výpady proti sdělovacím prostředkům, profesi, kterou nakonec prohlásil, že respektuje, a pochválil novináře za to, že odvádějí „úžasnou práci“.
V další části projevu Trump, který pravidelně útočí na tisk kvůli jeho zpravodajství o jeho prezidentství, trval na tom, že jeho válka proti Íránu probíhá „mimořádně dobře“. Řekl sálu plnému novinářů: „Nevěřte falešným zprávám.“
Trump a jeho úředníci se připojili ke stovkám reportérů v hotelu Waldorf Astoria, což je menší místo než obrovský sál hotelu Washington Hilton, který byl evakuován, když v dubnu zazněly výstřely při podezření na útok namířený proti prezidentovi a jeho administrativě.
Projev obsahoval několik připravených vtipů, z nichž jeden byl na účet Roberta F. Kennedyho ml., jeho ministra zdravotnictví, o kterém žertoval, že osobně přejel krávu, z níž se stalo toho večera „velmi lahodné hovězí filé“. Kennedy se zasazuje o údajné zdravotní přínosy hovězího loje a živočišných bílkovin.
Trump si také utahoval z váhy Chrise Christieho, bývalého guvernéra New Jersey, a Jerryho Nadlera, newyorského kongresmana, a představoval si, jak se ti dva perou o kousek tvarohového koláče. Zesměšňoval vzhled svých kritiků, včetně Bruce Springsteena, o kterém řekl, že „vypadá příšerně“, a kritizoval Kaitlan Collinsovou z CNN, která byla oceněna za své reportáže z Bílého domu, s tím, že se dost neusmívá. Trump prohlásil, že „nenávidí“ Adama Schiffa, demokratického senátora z Kalifornie a jednoho ze svých nejvýznamnějších kritiků v Kongresu, a zároveň si utahoval z velikosti jeho hlavy a krku.
V jednu chvíli, poté co mu vtip o omezení počtu funkčních období nevyšel, Trump se zeptale publika, zda někdo rozumí „tomuhle celému pitomému proslovu, co mu napsali“.
Trump zakončil své vystoupení vtipem, který však vyzněl trapně, když prohlásil, že plánuje kandidovat a vyhrát čtvrté volby – což byla narážka jak na jeho nepravdivé tvrzení, že vyhrál volby v roce 2020, tak na jeho opakované naznačování, že by mohl usilovat o třetí funkční období, a to navzdory ústavnímu omezení na dvě funkční období.
„Vyhrál jsem třikrát, teď to udělám znovu,“ řekl prezident sarkasticky a nasadil si na hlavu červenou čepici s nápisem „Trump 2028“.
Než v pátek promluvil Trump, převzali na pódiu ocenění novináři, kteří publikovali odhalující články o prezidentovi a jeho administrativě – včetně týmu stojícího za článkem deníku Wall Street Journal, v němž se psalo, žeTrump v roce 2003 poslal „obscénní“ dopis skandálem poznamenanému finančníkovi Jeffreyi Epsteinovi. Trump kvůli tomuto článku podal na deník žalobu.
Weija Jiang, odstupující předsedkyně Asociace korespondentů Bílého domu, se snažila zdůraznit význam povinnosti – jak pro ty, kdo působí v Bílém domě, tak pro novináře, kteří o nich informují.
„Bez ohledu na to, jak komplikovaný nebo napjatý je vztah mezi tiskem a prezidentskou funkcí, to, co nás spojuje, je mnohem důležitější než cokoli jiného, a tou je naše povinnost: sloužit americkému lidu,“ řekla Jiang během večeře.
Na úvod svého projevu Trump prohlásil, že projev, který si původně připravil, „bude pořádná pecka“, čímž naznačil, že na této odložené akci své útoky zmírní: „Stejně jako moje prezidentství, i podruhé je to vždycky lepší – a potřetí to bude ještě lepší… Jen si dělám legraci.“
Večeře, která bývá obvykle slavnostní, byla částečně věnována Victorovi Gonzalesovi, agentovi Tajné služby, který byl v dubnu během původní večeře korespondentů postřelen a zraněn, když pomáhal zastavit střelce, a také hotelovému personálu, který během útoku pomáhal hostům.
Přípravný tým strávil týdny sestavováním bezpečnostního plánu pro nové místo konání a Sean Curran, ředitel americké Tajné služby, tento týden novinářům sdělil, že agenti byli připraveni na potíže i během této slavnostní večeře.
Ačkoli je zvykem, že prezidenti pronášejí projev na každoroční večeři korespondentů Bílého domu, páteční projev je prvním, který Trump na této akci přednesl během kteréhokoliv ze svých dvou funkčních období. Během svého prvního funkčního období večeři bojkotoval a dlouhodobě útočí na novinářskou obec, včetně mnoha novinářů přítomných v sále.
„Je důležité, že jste sem dnes večer přišel,“ řekl prezidentovi na pódiu Jonathan Karl, hlavní washingtonský korespondent ABC News.
Trump zažaloval několik zpravodajských organizací kvůli jejich zpravodajství o něm a nepříznivé články běžně označuje za „falešné zprávy“.
Trumpova administrativa zašla ještě dál, když vyloučila agenturu Associated Press z tiskového poolu Bílého domu a omezila přístup dalších novinářů do Pentagonu.
Na seznamu hostů tentokrát chyběli: Melania Trumpová, první dáma USA; JD Vance, viceprezident; a Marco Rubio, ministr zahraničí. Všichni byli přítomni v dubnu.
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