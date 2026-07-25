Izraelský teror pokračuje
25. 7. 2026
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Dan Přibáň: V tuto chvíli provádějí izraelská armáda a izraelští osadníci společnou teroristickou kampaň na okupovaném Západním břehu.
Tyto pogromy jsou prezentovány jako reakce na to, že Palestinec zabil izraelského osadníka v sebeobraně, když na něj útočil s puškou na palestinském území nedaleko Nablusu. Osadníci okamžitě zabili šest Palestinců a později téže noci izraelští představitelé oznámili, že se za tento útok pomstí, a zároveň představili plány na výstavbu tisíců nových bytových jednotek v osadách.
Dnes izraelští osadníci a vojenské síly zapalují celé domy a auta, ničí majetek, násilně vyhánějí palestinské rodiny z jejich domovů a uzavírají kontrolní stanoviště.
Motivy jsou jasné. Izraelská armáda a osadníci prosazují své cíle etnických čistek a rozšiřování osad.
USA nejenže umožňují izraelské vládě provádět etnické čistky a terorizovat Palestince na jejich území, ale aktivně jí v tom pomáhají. Osadníci a vojáci nosí zbraně americké výroby, zaplacené z peněz amerických daňových poplatníků. Je nejvyšší čas na zbrojní embargo. Požadujeme úplné ukončení financování, vyzbrojování a podpory ze strany USA, jimiž se stát Izrael dopouští útlaku Palestinců.
Všechny oči obraťte na okupovaný Západní břeh. Přestaňte vyzbrojovat Izrael.
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