Zbytečný pokus o morální očistec lepších lidí
25. 7. 2026 / Jakub Roubíček
Před několika dny se na Facebooku zjevila stránka Demokratická Ofenzíva. Ve svém prvním příspěvku emočně vyzvala k aktivnější a útočnější obraně demokracie namísto dosavadní pasivity. O den později se autoři Ofenzívy přiznali, že se jednalo o záměrný sociální experiment. Chtěli světu ukázat, jak snadno mohou lidé podlehnout autoritářské rétorice i v rámci obrany současného státu.
Představená stránka je další z řady provařených výchovných varování. Systém nám toto neustále vštěpuje prostřednictvím připomínkových veřejných akcí, mediálních platforem a podobně. Potřebujeme proto další lekci, z níž se nic nového nedozvíme?
Samotná Demokratická Ofenzíva ještě nepředstavila své autory. Odkazuje okatě na Štít demokracie Petra Ludwiga. Ten se k tomuto projektu veřejně nevyjádřil. Ofenzíva však v posledních dnech začala přispívat v duchu původního mobilizačního manifestu o potřebě rozšíření pravomocí Petra Pavla.
Další slepá ulička
Stránka se sice explicitně přidává na stranu prezidenta a současné opozice, z lidí nicméně dělá hlupáky. Obětí experimentu je teď kromě „demokratů“ i Pavel, což po předchozím přiznání lži působí jako snaha o další poučné kázání za každou cenu. Jako by neuměli nic lepšího.
Na výsluní se tak opět dostává neschopnost tuzemské liberální demokracie bránit sama sebe. Neumí řešit problémy trefně vyzdvihované radikály všech stran, ze kterých pak těží. Bezmyšlenkovitě nálepkuje své oponenty a ideologickou spoluprací se „svobodným“ kapitálem a trhy rozevírá sociální nůžky bez pochopení tragičnosti výsledné situace. Problematika je to značně komplikovaná.
Tento proces úpadku, za který si samozvaní nositelé štítu demokracie mohou převážně sami, je všudypřítomný, zdá se mi, ve většině západních demokracií. Možná je to i logický důsledek samotného systému, jenž dlouhodobě výchovně maskuje oligarchii, klientelismus a rostoucí nerovnosti za prázdné pojmy svobody a demokracie.
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