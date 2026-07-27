Více než polovina ruských ropovodů je opotřebovaná a prosakuje, nebo je v blízké době ohrožena
27. 7. 2026
V roce 2023, posledním roce, kdy byly údaje o únicích dostupné, došlo k 14 716 prasknutím ropovodům, které vedly k rozlití ropy do okolí, což pravděpodobně od té doby dál vzrostlo, jak infrastruktura ještě více stárne.
Úniky ropy z lodí na pláže v jižní část Ruské federace v uplynulém roce přilákaly pozornost mnoha lidí, stejně jako série katastrof ropovodů jinde. Počet takových úniků však má rychle vzrůst, protože Rosněft bude tlačit na vytvoření nové trasy o délce 9 000 km na ruském Dálném severu.
Společnost uvádí, že začne první zásilky na poloostrově Tajmyr dopravovat v září, i když to může zůstat nenaplněno. Dosud položila pouze 700 km potrubí. Navíc projekt překročil rozpočet a čelí zvláštním problémům kvůli tání vrstvy permafrostu a vzdálenosti od služeb, které by mohly zajistit ochranu v případě rozlití.
V roce 2020, uvádí Levašova, "Ruská Arktida tvořila 19 % veškeré ruské produkce ropy," ale Rosněfť plánuje zvýšit podíl na 26 %, jakmile se tam spustí další těžba a budou k dispozici ropovody, které přepraví ropu z těchto polí na zahraniční trhy. To dohromady znamená, že pravděpodobně po cestě dojde k dalším únikům.
Environmentalisté se obávají, že jak projekt pokračuje, riziko úniků bude narůstat a poškodí neuvěřitelně křehké ekosystémy severu. Hranice toho, co má být nyní postaveno, je založena na předpokladu, že podmínky prostředí zůstanou stejné. To je zjevně špatné a recept na katastrofu.
Globální oteplování nevede jen k tání permafostu a stále vratší půdě, na které se rozprostírá položené potrubí, ale také snižuje teplotní gradient mezi půdou a vzduchem, na kterém termosyfony nyní instalují méně dobře, protože spoléhají na mnohem větší rozdíly, než jaké jsou dnes.
Při současné rychlosti oteplování lokalizovaná inženýrská řešení již nejsou schopná zaručit bezpečnost a stabilitu průmyslových produktovodů. Rizika deformace a ztráta zadržovací schopnosti spolu s klimatickou krizí rostou. A tuto krizi částečně zhoršuje i spalování ropy, která cestuje těmito trubkami.
Ruské vládě se nepodařilo uvalit takové pokuty, které by odradily Rosněfť a další od šetření a donutily je ke zvyšování bezpečnosti. V současnosti je vlastně pro ruské ropné společnosti často nákladově efektivnější platit pokuty a kompenzovat škodu než investovat a předejít takovým katastrofám.
Zdroj v angličtině: ZDE
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