Jak se ochladit během vlny veder: 25 tipů od těch, kteří tomu rozumí nejlépe – od plavčíka z Ria až po egyptského archeologa
26. 7. 2026
Luis Pacherrez Antón je předsedou družstva Agroperu, demokratického sdružení 102 drobných zemědělců v údolí řeky Chira v Peru. Působí v Piura, která je známá jako „město věčného vedra“, protože je zde horko a sucho po celý rok. „Sluneční paprsky začínají svítit velmi brzy – už od 9 hodin ráno,“ říká. „Jako lidé, kteří pracují v zemědělství pod žhnoucím sluncem, si proto udržujeme pohodlí tím, že začínáme mnohem dříve a konzumujeme zdravé potraviny, které sami pěstujeme, jako jsou banány, pomeranče, citrony, hrozny, papáje a avokáda.“
Obada Almaitah, instruktor potápění a vedoucí kurzů v jordánské Akabě, říká, že letní teploty zde běžně dosahují 40 °C a během vln veder mohou tuto hodnotu dokonce překročit. „Slunce je velmi silné, vlhkost vzduchu je obecně nízká a úroveň UV záření je po většinu roku vysoká, takže fyzicky náročné úkoly si pokud možno plánuji na brzké ráno.“ Když teploty stoupnou, přeorganizujte si rozvrh tak, abyste domácí práce zvládli ještě před prací – a zapomeňte na víkendové vyspávání; místo toho hned po ránu posekejte trávník nebo si přineste nákup domů.
Průvodkyně Despina Savvidou provází návštěvníky po athénské Akropoli již 48 let. Na vlastní kůži zažila, jaké změny přinesla klimatická změna. „Je to, jako bych byla v jiné zemi,“ říká. „Před třiceti nebo čtyřiceti lety bylo 32 °C velké horko; dnes je 32 °C normální. Před dvěma lety jsme zažili vlnu veder, která trvala dva týdny.“ Savvidou lidem radí, aby si rezervovali její nejranější prohlídku – ještě předtím, než se Akropole vůbec otevře. „Máme prohlídku, která začíná v 7:45. Uvedeme krátký úvod a jakmile se otevřou brány, jdeme dovnitř. Mezi 8:00 a 10:00 – i když je 40 °C – je to v pohodě.“
Nečekejte s pitím, až budete mít žízeň
Toto je běžná rada od lidí, kteří pracují na žhavém slunci, jako je egyptský archeolog dr. Zahi Hawass, který pracoval na nalezištích v deltě Nilu, v Západní poušti a v údolí Horního Nilu. „Počasí v Egyptě je v létě extrémně horké, zejména na archeologických nalezištích, jako je Sakkára,“ říká. „Při práci venku dbám na to, abych pravidelně pil vodu. V horku je důležité nečekat, až budete mít velkou žízeň, ale pít průběžně po celý den.“
Sherene M. El-Sioufi, lékařka specializující se na plicní a spánkovou medicínu, žije a pracuje v Džiddě, kde panují jedny z nejteplejších a nejvlhčích podmínek na světě. Říká: „V Saúdské Arábii mnoho lidí pije laban, nápoj na bázi jogurtu, který zajišťuje hydrataci a dodává elektrolyty. Klíčem je pít pravidelně.“
Popíjejte, nepijte na ex
„Radíme lidem, aby pili po malých doušcích: v 10:00 si dejte dva doušky, v 10:15 další dva,“ říká Savvidou. „Vypiju alespoň 15 sklenic vody denně, ale pomalu.“ Luiz Eduardo Dos Santos Nascimento, plavčík v Riu de Janeiru, kde mohou teploty během vln veder překročit 40 °C, říká: „Vždy mám po ruce láhev s vodou a během směny se neustále hydratuji.“ John Napolo, vedoucí služeb ochrany divoké zvěře v Etosha Heights Wildlife Monitoring Unit v Namibii, kde letní teploty mohou překročit 40 °C, říká: „Každý strážce s sebou nese na celý den pět litrů vody. Tři nebo čtyři litry vypijeme a zbytek si vyléváme na hlavu, když je vedro neúnosné.“
Vylejte si vodu na hlavu
Když už o tom mluvíme, prof. Ollie Jay, ředitel Výzkumného centra pro teplo a zdraví na Univerzitě v Sydney, doporučuje tento způsob, jak se rychle ochladit: „Když si nanesete vodu na kůži, odpařuje se, což vás ochladí, protože plní stejnou funkci jako pocení, ale bez fyziologického stresu spojeného s nutností se potit. Pokud vypijete polovinu vody a druhou polovinu si vylijete na sebe, dosáhnete mnohem účinnějšího ochlazení.“
Dr. Youssouf Moussa z Mezinárodní organizace pro migraci v Obocku v Džibuti dohlíží na humanitární operace v regionu, který čelí extrémním vedrům – v týdnu, kdy spolu mluvíme, varuje výstraha před vedrem, že teploty by mohly dosáhnout 53 °C. Používá „praktické metody, jako je lehké navlhčení oblečení, které pomáhá ochlazovat díky odpařování“. Pro rychlé ochlazení dospělého nebo dítěte, aby se cítili dostatečně pohodlně na spaní, El-Sioufi doporučuje „chladný vlhký hadřík na krk, zápěstí nebo čelo“.
… Nebo si přiložte led na krk
Zajímalo vás, proč tenisté sedí s ledovými ručníky kolem krku? Jay a jeho tým vypracovali pro Tennis Australia strategii pro extrémní vedro. „Naše studie ukázaly, že ledové ručníky ochladí relativně velkou část těla v krátkém časovém úseku, protože hráč stráví na židli pouhých 80 sekund.“ Stačí zabalit drcené kostky ledu do srolovaného mokrého ručníku a položit si ho kolem krku.
Vezměte si teplou sprchu
Pro rychlé osvěžení Savvidou přísahá na „teplou sprchu – žádný Řek se nesprchuje studenou vodou a většina z nás se sprchuje dvakrát nebo třikrát denně. „Sprchuji se v 10 hodin dopoledne, znovu ve 4 odpoledne, jen abych se osvěžil bez mýdla, a ještě jednou před spaním.“ El-Sioufi také doporučuje osprchovat se před spaním – vlažnou vodou. „Mnoho lidí se domnívá, že studená sprcha je nejlepší, ale vlažná sprcha umožňuje tělu ochladit se postupně.“ Michael Haindongo, průvodce v Etosha Heights, který denně hlídkuje v této namibijské přírodní rezervaci, měsíčně ujde až 500 km (311 mil) a žije v táboře v buši v tříměsíčních směnách, se před spaním sprchuje vlažnou vodou, a když teplota stoupne: „Navlhčím velký ručník, lehnu si na něj a nechávám otevřená okna a dveře, pokud nehrozí nebezpečí ze strany zvířat.“
Popisuje, jak jsou domy v jeho vesnici přirozeně větrané, protože mají doškové střechy a stěny jsou ze dřeva, což je „částečně otevřená“ konstrukce. Také říká, že „lidé z kmene Ovahimba si natírají tváře a všechny části těla vystavené slunci červenou okrovou barvou“. Tento přírodní kosmetický přípravek, vyrobený z máselného tuku a červené okry, poskytuje ochranu před UV zářením díky vysokému obsahu oxidu železa.
… Nebo si hrát v kbelíku
Vesnice Lytton v Britské Kolumbii se v červnu 2021 na tři dny v kuse stala nejteplejším místem v historii Kanady, když teplota dosáhla 49,6 °C. Dr. Michael Schwandt je v této oblasti zdravotním úředníkem. Říká, že k rychlému ochlazení malých dětí „je jedním z nejlepších způsobů ponoření. Nemusí to být úplné ponoření, stačí jim dát nohy do vany – nebo dokonce do kbelíku. Podobně i přiložení chladných, vlhkých utěrek na tělo může pomoci odpařovat teplo. Může to být flanel, mušelín nebo lehce navlhčené tričko – nemusí být ledově studené, stačí, když je chladné.“
V nejteplejších hodinách odložte nářadí
„Pro humanitární týmy je odpočinek nezbytný, aby zůstaly v bezpečí a mohly efektivně pracovat, když jsou delší dobu venku v extrémním horku,“ říká Moussa. „Od poledne do 15:00 omezujeme pohyb na to, co je nezbytně nutné, i když v případě nouze zůstáváme plně k dispozici.“ Haindongo si není „příliš jistý, zda existuje něco jako pocit pohodlí při práci v horku – snášíme to a raději pracujeme brzy ráno a odpoledne, nebo v případě nutnosti za svitu měsíce.“
Federica Salvo, která spravuje zahradu Giardino della Kolymbethra na Sicílii, poukazuje na podobný přístup: „Sicílie drží rekord v nejvyšší teplotě, jaká byla kdy zaznamenána v kontinentální Evropě – 48,8 °C dne 11. srpna 2021.“ Popisuje, jak se Sicilané během té vlny veder cítili „zdrceni“. „Bylo těžké pracovat nebo se na cokoli soustředit.“ Naštěstí existují pravidla na ochranu lidí. „Po celé léto je ve stavebnictví a zemědělství zakázána práce od 12:30 do 16:00 a během pracovní doby se pracovníkům doporučuje, aby si dělali dlouhé přestávky ve stínu.“
Jezte lehce a o něco později
„Pokud si dáte velkou večeři, budete trpět – potíte se a nemůžete spát,“ říká Savvidou. „V horkém dni si k večeři dám meruňky, třešně a banán v jogurtu s rozinkami. K obědu vaříme zeleninu – zelené fazolky, okru, papriky, lilek – na olivovém oleji s feta sýrem a podáváme to s velkým salátem. V Řecku se bez salátu nejí. Dnes jsem k obědu grilovala rybu a podávala ji se salátem z okurek a rajčat, a to je vše – žádné brambory, žádná rýže, žádné těstoviny.“
Carmen Vallejo Carmona, babička ze Sevilly – města známého jako „pánev Španělska“ díky nesnesitelným letním teplotám – říká, že její strava v horkém počasí je „založena na salátech a studených pokrmech. Gazpacho je u nás tekutější a pije se ze sklenice. Jíme také salmorejo (další andaluskou studenou polévku), boquerones en vinagre (marinované ančovičky), zeleninu a občas zmrzlinu. Oběd je pozdě – obvykle mezi 14:00 a 15:00 – a večeře je až po 21:00, až to nejhorší horko pomine.“
Moussa říká: „V extrémním horku se vyhýbáme těžkým jídlům, zejména v poledne. Místo toho se zaměřujeme na lehká, vodnatá jídla a pijeme hodně tekutin, včetně čaje. Typická snídaně zahrnuje lahooh, měkký plochý chléb, s čajem a vodou. Na pobřeží poblíž Obocku je velmi běžná ryba z Rudého moře grilovaná v jemenském stylu.“
Jezte také proto, abyste se hydratovali
Dr. Rashmi Sarkar je dermatoložka v Novém Dillí, kde letní denní teploty běžně dosahují 42–45 °C. Říká: „Tradiční indická strava zahrnuje mnoho potravin, které jsou považovány za ochlazující a hydratující: jogurt, chaas [podmáslí], kokosovou vodu, čerstvé ovoce, jako jsou vodní melouny a manga, a okurky. Nápoje jako citronová voda, jaljeera [kořeněný nápoj], aam panna z nezralého manga, [sirupy jako] khus a sattu jsou oblíbené, protože pomáhají doplňovat tekutiny a elektrolyty.“
Almaitah říká: „Během dlouhých potápěčských dnů doplňuji elektrolyty přirozeně prostřednictvím potravin, jako jsou meloun, okurky, rajčata a jogurt.“ Nascimento poznamenává, že „v Riu je běžné, že lidé konzumují kokosovou vodu, přírodní šťávy a vychlazené ovoce“; zatímco Napolo říká: „Někteří strážci mají tradiční znalosti o kořenech a hlízách rostlin, které vám mohou dodat další vodu.“ Pokud hledáte kořenovou zeleninu s vysokým obsahem vody do salátů, ředkvička obsahuje 95 % vody, zatímco celer, mrkev a červená řepa mají všechny 88 %.
Pamatujte, že méně neznamená vždy více
„Jedním z největších omylů je, že čím méně oblečení, tím lépe,“ říká El-Sioufi. „Mnoho tradičních zvyků – včetně nošení volných, splývavých oděvů – se vyvinulo z určitého důvodu. Poskytují vynikající ochranu před přímým slunečním zářením a zároveň umožňují cirkulaci vzduchu.“ Napolo souhlasí: „Nejlepší způsob, jak zůstat v chladu, je být zcela zakrytý – dlouhé rukávy a kalhoty a něco na zakrytí obličeje. Klíčem jsou lehké, volné vrstvy, které při pohybu umožňují proudění vzduchu.“ Savvidou dává přednost bavlněným kalhotám, které „jsou tak široké, že nepoznáte, kde končí nohavice, volné košili a žádné opasky. Lidé si myslí, že v horku musí mít všechno rozepnuté, ale to není moudré, protože dochází k dehydrataci.“
Duong a Van, vietnamští prarodiče žijící v Nam Dinh, kde je velmi horko a vlhko, se také zahalují. „Doma nosíme kraťasy, volné šaty, tílka a muži jsou nahoře bez, ale při cestování na motorce si lidé přes běžné oblečení oblékají kompletní oděv, který zakrývá celé tělo, obličej i ruce. Je vyrobený z bavlny.“ I Moussa dává přednost lehkému, volnému a prodyšnému oblečení, které chrání pokožku a zároveň umožňuje cirkulaci vzduchu. „V Džibuti je tradiční oděv dobře přizpůsoben horku. Ženy často nosí pygama, dlouhé, volné a lehké šaty, zatímco muži nosí futa, bavlněný plášť, který umožňuje proudění vzduchu.“
Nezapomeňte na doplňky
Sarkar nosí sluneční brýle s UV ochranou a při delším pobytu venku klobouk se širokou krempou, šátek nebo dupatta (dlouhý šálovitý kus látky) a nosí s sebou deštník. Savvidou by si ráda nosila slunečník, „ale na Akropoli fouká vítr a slunečníky se nám ztrácejí. V kloboucích se člověk potí, takže nosíme kšiltovky, protože chrání obličej před sluncem, ale hlava zůstává na vzduchu.“
Duong a Van říkají, že ve vietnamských městech se prosadily ventilátory na baterie, ale „lidé stále používají papírové vějíře a někteří používají jako vějíř tradiční vietnamský klobouk“. Vallejo Carmona si svůj tradiční ruční vějíř „bere všude s sebou. Je to typicky sevillská záležitost.“ Dává také přednost „lehké obuvi, nejlépe kožené, aby noha mohla být nahá a svěží“.
Přestaňte snít o klimatizaci
Pokud jste si uprostřed vlny veder s výčitkami vyhledávali na Googlu cenu instalace klimatizační jednotky, Jay pro vás má novinku: „Existuje mnohem více udržitelných způsobů, jak se ochladit. Doma máme klimatizaci, ale už roky jsme ji nezapnuli. Nainstalovali jsme stropní ventilátory, které fungují skvěle. Čím větší proud vzduchu na kůži cítíte, tím lépe, takže pokud ležíte na posteli, je pravděpodobně nejlepší stropní ventilátor; pokud sedíte u stolu, stolní ventilátor.“ Salvo souhlasí: „Když je velké horko, spím se zapnutým ventilátorem. Snažím se klimatizaci vyhýbat.“
Zatáhněte okenice
O zatahování záclon jste už slyšeli dost, ale tady je pohled z místa, kde je to zvykem už po generace. Salvo říká: „V Itálii nás tradice naučila zatahovat okenice během dne, aby v domě bylo šero a byl chráněn před sluncem, díky čemuž zůstává chladnější. Okna pak otevíráme brzy ráno a večer, když se vzduch ochladí.“
Romel Bernal, architekt z mexického Puerto Vallarta, kde nedávné teploty dosáhly 38 °C, má šikovný tip: „Zatemňovací závěsy pomáhají místnosti udržet teplotu, když se během dne nepoužívá, zatímco světlé lněné materiály mají ochlazující účinek – a pokud je postříkáte vodou, odpařování je udržuje v chladu.“
Pořiďte si teploměr
Schwandt doporučuje investovat do teploměru, „abyste měli objektivní měřítko toho, kdy je v pořádku otevřít okna“. Jay souhlasí a říká: „Nainstalovali jsme teplotní čidlo uvnitř a další venku, abychom mohli sledovat rozdíl. Tak můžeme nechat okna otevřená, když je venku chladněji než uvnitř, a když se to obrátí, okna zavřeme.“
Posaďte se pod strom
S rostoucími teplotami může příroda poskytnout vynikající úlevu. „Teplota v naší předpovědi se měří ve stínu, takže pokud jste venku na slunci, jste vystaveni o 12 až 15 stupňů vyšší tepelné zátěži, když vezmete v úvahu dodatečné sluneční záření,“ říká Jay. „Sedět pod stromem je příjemný způsob, jak získat stín. Tráva také tlumí absorpci slunečního záření, což je další zmírňující efekt. V závislosti na druhu stromu dochází k efektu evapotranspirace, při kterém se voda z listů odpařuje a snižuje okolní teplotu o další pár stupňů Celsia.“ Proto, jak říká Haindongo, když je vedro příliš velké, „lehnu si pod strom nebo vylezu na vrchol kopce, kde fouká vánek.“
… Nebo si vytvořte stín pomocí markýz a závěsů
„ Mikroklima můžete dosáhnout v každém domě tím, že využijete přírodní zdroje, jako jsou rostliny a stromy, které vytvářejí stín a tlumí dopad tepla. „Zahradní architektura se změnila z luxusu na nezbytnost,“ říká Bernal. Vallejo Carmona popisuje, jak jsou vnitřní terasy v mnoha domech v Seville „zakryty hustou látkou, aby vytvářely stín a chlad, a městská rada zakrývá některé ulice markýzami, aby se zabránilo přímému slunci a vytvořil se stín“.
Jay poznamenává, že ačkoli si můžete ve své zahradě vytvořit stín, musíte jej spojit s dostatečným větráním. „Někteří lidé vytvářejí stín, který blokuje převládající vítr, a pak je vám horko, protože nedochází k proudění vzduchu.“ Zvažte plachty nebo markýzy, ale volte těžké látky, protože „některé látky propouštějí sluneční záření, protože nemají dostatečně hustou vazbu,“ říká.
Používejte mulč
Salvo říká, že rostoucí teploty mění způsob, jakým lidé zahradničí. „Zahradníci a zemědělci stále častěji používají mulč, aby omezili odpařování. Díky této starodávné metodě můžeme zvýšit zadržování vody v půdě, chránit kořeny před extrémním horkem a poskytnout rostlinám více živin. Vybíráme také druhy odolnější vůči suchu, jako jsou olivovníky, levandule, rozmarýn, šalvěj a rostliny původem ze Středomoří.“
Začněte už v raném věku
Austrálii se podařilo neuvěřitelně úspěšně snížit výskyt rakoviny kůže u mladších lidí, zatímco ve Velké Británii počet případů stále roste. Proto je skvělý nápad začít s dodržováním některých základních pravidel už v raném věku. „Když australské děti jdou do školy, mají klobouky se širokou krempou a nesmějí jít na hřiště, pokud je nemají nasazené,“ říká Jay. „Tato velmi přísná pravidla týkající se ochrany před sluncem se začínají uplatňovat už od pěti let a než se z vás stane dospělý, je nanášení opalovacího krému stejně samozřejmé jako oblékání spodního prádla – každý to dělá každý den.“
Buďte ve vodě opatrní
Je to strašné, ale vlny veder často přinášejí i utonutí, takže bezpečnost ve vodě je prvořadá. „Mnoho lidí vstupuje do moře nepřipravených po dlouhém pobytu na slunci, někteří po požití alkoholu, a nakonec ignorují rizika proudů, hloubky a stavu moře,“ říká Nascimento. „Je důležité respektovat signály plavčíků, plavat v chráněných oblastech a nikdy nevstupovat do moře sami. Extrémní vedro také zvyšuje fyzickou zátěž na tělo, proto je nutné rozpoznat své limity.“
Almaitah říká, že „mnoho lidí podceňuje pobyt na slunci, protože se ve vodě cítí v chladu, ale kombinace přímého slunečního záření a odrazu od moře může způsobit vážné spálení, zejména na lodích, kde může být vystavení slunci nepřetržité“.
Společenský život až později
„Snažíme se být co nejvíce mezi lidmi,“ říká Vallejo Carmona, „ale v době největšího vedra, mezi 13:00 a 18:00, je většina rodin doma. Po večeři, až se ochladí, se sousedé scházejí s židlemi na chodnících před domy, aby si popovídali, takže když jdeme domů spát, v našich domech je příjemný chlad.“
Duong a Van „večer sedí venku a pijí trà đá, tradiční čaj, ale místo toho, aby ho pili horký v šálku, zředí si ho ve velké sklenici a přidají do ní spoustu ledu. Je to krásný, tradiční způsob, jak si lidé po dni stráveném schováváním se před horkem užijí chladný vzduch venku a popovídají si.“
Zpomalte tempo
„Když jsem dělal doktorát, absolvoval jsem v létě terénní výzkum v Seville,“ říká Jay. „Okamžitě jsem si všiml, že se lidé pohybují pomaleji a chodí těsně u zdi budovy, aby byli ve stínu.“ Nascimento souhlasí: „Ovládejte své tempo – je důležité šetřit si energii po celý den.“ Almaitah říká: „Lidé se často snaží pokračovat v běžných činnostech, ale v extrémním horku je důležité zpomalit, dodržovat pitný režim, pravidelně vyhledávat stín a naslouchat varovným signálům těla.“
Moussa má podobnou radu – „Přizpůsobujeme se tím, že pracujeme brzy ráno nebo později během dne a upřednostňujeme nezbytné úkoly“ – ale dodává, že má to i druhou stránku: „Pracujeme v extrémních podmínkách, ale každý den také vidíme stovky migrantů, kteří přecházejí tutéž poušť a nemají k dispozici vůbec nic: žádnou vodu, žádné boty, žádný přístřešek. Část naší energie pramení právě z toho, z touhy pomoci někomu, kdo má ještě méně než my.“
Snižte svá očekávání ohledně spánku
„Tělo se před usnutím přirozeně potřebuje mírně ochladit, takže když teploty zůstávají nad 40 °C, je to obtížnější,“ říká El-Sioufi. „Lidem často trvá déle, než usnou, častěji se budí a tráví méně času regeneračním hlubokým spánkem. Obzvláště zranitelní jsou kojenci a malé děti, protože jejich schopnost regulovat tělesnou teplotu je méně vyvinutá. Rodiče by měli být flexibilní a místo toho, aby se soustředili na přesnou délku spánku, měli by zajistit, aby děti zůstaly hydratované, v chladu a cítily se pohodlně.“ Schwandt také říká, že rodiče potřebují „otevřenost ke změnám rozvrhu – protože děti se vyřádí téměř do vyčerpání, než přestanou. Přesuňte si čas na hraní na brzké ráno a pozdní večer a uvědomte si, že děti kvůli horku často neusnou snadno, což se může projevit únavou následující den.“
Přizpůsobte svůj domov
Místo kompletní přestavby Bernal doporučuje, abyste „snížili dopad tepla v těch částech domu, které obyvatelé využívají nejvíce“. Zásadní je průvan, proto otevřete okna a dveře na protilehlých koncích domu a nechte volný prostor, aby mohl vzduch proudit. „Můžete využít technologie, jako jsou okna s dvojitým a trojitým zasklením a okna s ochrannými stříškami, které minimalizují sluneční záření. Venku volte bílou barvu pro fasády přímo vystavené slunci a pískové a béžové odstíny pro podlahy, protože nezpůsobují oslnění ani neodrážejí teplo.“ Cementové dlaždice, terakota, světlý kámen cantera a mramor s kartáčovaným povrchem jsou vynikající volbou pro zabránění přehřívání vnějších povrchů a jsou vhodné pro chůzi naboso.
A na závěr… trochu se osvěžte
Pacherrez Antón prozrazuje, že „v Piuře se v létě konají carnavales, kde se scházejí sousedé, turisté i celá populace a pomocí vodních nádrží a hadic se všichni navzájem postřikují, zatímco tančí a baví se“. I když jste na míle daleko od peruánského města věčného žáru, místní vodní park nebo fontána by měly stačit… jen ne v poledne!
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