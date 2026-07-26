Požáry v Evropě: více než 300 000 lidí opouští své domovy a prázdninová ubytování ve Francii a Španělsku, zatímco požáry zuří
26. 7. 2026
Požáry vedou k masivnímu vysídlení obyvatel a vyvolávají jednu z největších evakuačních operací civilního obyvatelstva v době míru, jaká kdy byla ve Francii provedena
Rada města Bordeaux zvažuje v případě nutnosti úplnou evakuaci města
V neděli se tisíce lidí nahrnuly do nouzových úkrytů ve Francii a Španělsku poté, co lesní požáry donutily více než 300 000 lidí opustit své domovy a prázdninová ubytování.
Nejhůře byly lesními požáry zasaženy Francie, kde plameny spálily plochu přibližně 42 000 hektarů.
Francouzské úřady uvedly, že z hlavního požáru zuřícího na jihozápadě země bylo dosud evakuováno více než 220 000 lidí.
V průběhu noci bylo nařízeno asi 55 000 lidem opustit vesnice v okolí Bordeaux v departementu Gironde, protože se plameny lesního požáru šířily.
Ve Španělsku bylo evakuováno přes 90 000 lidí z oblastí kolem Madridu a Ávily, kde se požáry nadále šíří. Španělské úřady nařídily nové evakuace v okolí Toleda, jihozápadně od Madridu.
Ministerstvo vnitra uvedlo, že obyvatelé obcí Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuno Gomez a Pelahustan dostali příkaz opustit své domovy.
V sobotu večer španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že při požáru v Manises ve Valencii zahynul jeden muž. Podle úředníků byl nalezen v autě v roklině.
Požáry zničily domy, vyhnaly z domovů obrovské množství lidí a vyvolaly jednu z největších civilních evakuačních operací v době míru, jaká kdy byla ve Francii provedena, přičemž v obou zemích stále hoří rozsáhlé požáry.
Městská rada v Bordeaux zvažuje v případě nutnosti úplnou evakuaci města
Asi 55 000 lidí dostalo příkaz opustit přes noc vesnice v okolí francouzského města Bordeaux, protože se požár nadále šíří.
Mluvčí městské rady v Bordeaux sdělil Sky News, že „v současné době zkoumá scénáře všech možných způsobů, jak by se požár mohl vyvíjet“, včetně úplné evakuace města, bude-li to nutné.
Podle úřadů v Španělsku nadále hoří lesní požáry v celé madridské oblasti a v provincii Ávila nedaleko hlavního města.
Lesní požáry spálily asi 24 000 hektarů v madridském regionu a 21 000 hektarů v Ávile, podle španělského deníku El Mundo, což vyvolalo hromadné evakuace.
Španělsko evakuovalo desítky tisíc lidí z vesnic západně od Madridu, kde extrémně suché podmínky ještě zhoršily vlny veder a silný vítr.
Z Ávily bylo evakuováno přes 30 000 lidí a ve východní španělské provincii Castellón přes 15 000.
Evakuační práce pokračují v obcích postižených lesními požáry, zatímco hasiči bojují s plameny v La Adrada v provincii Ávila. Fotografie: Diego Radames/Anadolu via Getty Images
Hasiči bojují s lesním požárem poblíž čtvrti La Atalaya v El Tiemblo v Madridu ve Španělsku. Fotografie: Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images
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Evakuace ve Francii představovaly „pravděpodobně“ největší evakuaci v době míru, jakou tato země kdy zažila, uvedl francouzský ministr vnitra.
Stovky hasičů se snažily omezit požáry, které byly živěny přetrvávajícími vlnami veder a klimatickou krizí, ale přesto nedokázaly zastavit jejich postup.
Francouzská vláda povolala na pomoc armádu, nasadila 1 500 vojáků a urychleně dodala 1,5 milionu roušek, aby pomohla chránit lidi před vdechováním kouře.
Podle francouzských úřadů bylo dosud evakuováno přibližně 220 000 lidí z oblasti, kde zuří hlavní požár na jihozápadě Francie, který ohrožuje město Bordeaux.
K nejnovějším evakuacím došlo ve vesnicích v okolí Bordeaux, zatímco 60 km (37 mil) hlavní dálnice A63 z Bordeaux ke španělským hranicím bylo kvůli požárům uzavřeno, uvedly regionální úřady.
Úřady ve francouzském departementu Gironde, kde se nachází Bordeaux, vydaly v noci příkazy k evakuaci dalších pěti obcí, včetně některých v okolí města.
Ve svém prohlášení uvedly, že v noci plameny rozdmýchávaly nárazové větry, což urychlilo šíření požáru, který od poloviny týdne hoří mimo kontrolu.
Tisíce lidí se v neděli tísnily v nouzových úkrytech ve Francii a Španělsku poté, co lesní požáry donutily více než 300 000 lidí opustit své domovy a prázdninová ubytování.
Nejhůře byly lesními požáry zasaženy Francie, kde plameny spálily plochu přibližně 42 000 hektarů.
Francouzské úřady uvedly, že z hlavního lesního požáru zuřícího na jihozápadě země bylo dosud evakuováno více než 220 000 lidí.
Místní obyvatel hasí hadicí plameny šlehající přes silnici od jeho domu poblíž Marcheprime, nedaleko francouzského Bordeaux. Fotografie: Emma Da Silva/AP
V průběhu noci bylo nařízeno asi 55 000 lidem opustit vesnice v okolí Bordeaux v departementu Gironde, protože se plameny lesního požáru šířily.
Ve Španělsku bylo evakuováno přes 90 000 lidí z oblastí kolem Madridu a Ávily, kde se požáry nadále šíří. Španělské úřady nařídily nové evakuace v okolí Toleda, jihozápadně od Madridu.
Ministerstvo vnitra uvedlo, že obyvatelé obcí Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuno Gomez a Pelahustan dostali pokyn opustit své domovy.
V sobotu večer španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že při požáru v Manises ve Valencii zahynul jeden muž. Podle úředníků byl nalezen v autě v roklině.
Požáry zničily domy, vyhnaly z domovů obrovské množství lidí a vyvolaly jednu z největších civilních evakuačních operací v době míru, jaká kdy byla ve Francii provedena, přičemž v obou zemích stále hoří rozsáhlé požáry.
Zdroj v angličtině ZDE
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