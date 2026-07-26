Policie pátrá po podezřelém poté, co při útoku na berlínský pochod Pride zemřel jeden člověk a 16 lidí bylo zraněno
26. 7. 2026
Úřady žádají o pomoc při pátrání po 21letém muži, identifikovaném pouze jako Abdul B., po nárazu dodávky v německém hlavním městě
Německé úřady vydaly zatykač na podezřelého, který je na útěku po nárazu dodávky v blízkosti berlínského festivalu Pride, při kterém zemřela jedna osoba a nejméně 16 dalších bylo zraněno.
Policie a státní zastupitelství požádaly o pomoc při pátrání po 21letém muži, kterého identifikovaly jako Abdula B. Uvedly, že je podezřelý z toho, že v sobotu večer zranil několik lidí jedoucím vozidlem, a že z tohoto vozidla poté zřejmě vystoupila jedna nebo více osob. Dodaly, že několik lidí bylo zřejmě také pobodáno.
V nedělním oznámení varovaly veřejnost, aby se vyhýbala „přímému kontaktu“ s podezřelým, s tím, že může být ozbrojený a nebezpečný.
Policie již dříve uvedla, že identifikovala podezřelého s vazbami na islamistické skupiny v německém hlavním městě.
„Podezřelý je policii znám. Je nám znám jako člen islamistických kruhů zde v Berlíně a naše pátrání po této osobě probíhá na plné obrátky,“ řekl policejní mluvčí Florian Nath.
Nath dodal, že „stále nemáme vůbec žádné informace ohledně jeho konkrétních motivů, přesného sledu událostí ani jeho role v samotném zločinu“.
Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že viníci budou potrestáni.
Útok donutil organizátory předčasně ukončit jednu z největších evropských akcí Pride a přichází v době, kdy Německo zůstává v napětí po sérii smrtících útoků vozidly a noži v posledních letech.
Několik hodin po zjevném útoku zůstávalo mnoho detailů nejasných, ale policie uvedla, že vozidlo srazilo několik lidí poté, co vjelo do centrálního městského parku Tiergarten poblíž Braniborské brány.
Policie uvedla, že mezi zraněnými „bylo několik osob s život ohrožujícími zraněními“.
Řidič bílé dodávky krátce před 22:00 najel do parku Tiergarten, který se nachází v blízkosti trasy pochodu Pride konaného dříve toho dne, srazil lidi na stezce a narazil do stromu, uvedla policie.
„[Vozidlo] bylo prázdné, a proto v současné době intenzivně pracujeme na vypátrání pachatele či pachatelů,“ uvedla policie. Bulvární deník Bild citoval svědka, podle kterého z vozidla vystoupil muž a uprchl pěšky.
V neděli probíhalo v hlavním městě pátrání za pomoci vrtulníků a policistů z několika německých spolkových zemí.
Mluvčí berlínských hasičů Dominik Pretz uvedl, že jedna osoba zemřela a nejméně 16 dalších bylo zraněno.
Záchranáři zřídili přistávací plochu pro vrtulníky poblíž budovy parlamentu Reichstag, aby mohli zraněné přepravit do nemocnic.
Merz ve svém prohlášení uvedl, že on a ministr vnitra Alexander Dobrindt budou „usilovat o to, aby byl tento hrůzný čin důkladně vyšetřen a potrestán“.
Julian Methig, který se akce zúčastnil, popsal tento den jako strašný. „Je to jeden z nejhorších dnů pro queer komunitu a den, který jsem si osobně přál nikdy nezažít… Jsem v šoku.“
V německém hlavním městě se za teplého letního slunce sešly stovky tisíc lidí, aby oslavily průvod hrdosti.
V Německu je tato akce známá jako Christopher Street Day (CSD), pojmenovaná podle místa, kde se v New Yorku nacházel bar Stonewall Inn, v němž nepokoje proti policejním raziím odstartovaly moderní hnutí za práva LGBTQ+. CSD se poprvé konal v Západním Berlíně v roce 1979.
Berlínský primátor Kai Wegner označil tento smrtelný útok za „útok na naši svobodnou a kosmopolitní společnost“.
„Po pokojném a pestrém CSD byla demonstrace za tolerantní a mírový Berlín napadena tím nejbrutálnějším způsobem,“ uvedl dne X. „Berlín je městem svobody – a naše svoboda byla dnes napadena tím nejodpornějším způsobem. Mé myšlenky jsou s oběťmi, jejich rodinami a přáteli.“
Letos poprvé ve své historii začal CSD v pátek večer prodemokratickým politickým shromážděním. V září se v Berlíně budou konat zemské volby.
Sobotní průvod se nesl v duchu hesla „Zaujmout postoj je sexy“, které podle organizátorů bylo „reakcí na rostoucí nepřátelství“ vůči queer lidem v Německu.
Do průvodu centrem města, který vedl kolem Potsdamer Platz a památníku Vítězného sloupu v Tiergartenu a vyvrcholil shromážděním u Braniborské brány, se zapojilo více než 80 alegorických vozů a 50 skupin pěších účastníků.
Dříve toho dne byla jedna osoba zatčena za neuposlechnutí policejních příkazů při krajně pravicovém protidemonstraci proti této akci.
Ještě před loňským průvodem hrdosti berlínské LGBTQ+ organizace varovaly, že útoky se staly častějšími a že těžce vybojovaná práva jsou ohrožena.
Aktivisté uvedli, že nárůst nepřátelství doprovází rostoucí podporu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), která je nyní podle celostátních průzkumů veřejného mínění nejoblíbenější stranou, a také nárůst útoků inspirovaných islamismem.
Zdroj v angličtině ZDE
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