Islamista podezřelý z útoků na účastníky LGBT Pride v Berlíně zabit při přestřelce s policií
27. 7. 2026
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Podezřelý ze smrtícího sražení účastníků LGBT Pride Christopher Street Day (CSD) v Berlíně, jednadvacetiletý Abdul Ballut, byl zastřelen během speciální operace.
Příslušníci policie nalezli muže v zahradní chatrči v okrese Spandau. Během zatčení údajně napadl vojáky speciálních sil SEK ostrými zbraněmi, po čemž policie zahájila palbu. Balut byl smrtelně zraněn a zemřel.
Zahradní domek patří otci podezřelého a policii pomohly vystopovat informace od lidí z jeho okolí.
Večer 25. července Abdul Ballut, kterého policie spojovala s islamistickým prostředím, narazil dodávkou do davu účastníků Christopher Street Day v oblasti Tiergarten, po čemž uprchl. Podle nejnovějších údajů byla při útoku zabita jedna žena a dalších 29 lidí bylo zraněno.
Kandidát CDU na post starosty Berlína, Stefan Evers, uvedl, že islamismus se v Německu stal hlavní hrozbou pro gaye a lesby.
Zdroj v němčině: ZDE
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