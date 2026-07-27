Senát USA přidal Írán do zákona o "pekelných" sankcích proti Ruské federaci
27. 7. 2026
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Američtí senátoři zahrnuli finanční sankce proti Íránu do oběma stranami prosazovaného balíčku omezení vůči Rusku. Senát by jej mohl projednat před srpnovou přestávkou. Uvedl to lídr senátní většiny John Thune.
Senát se už měsíce snaží prosadit zákon o sankcích proti Ruské federaci. Tyto snahy získaly nový impuls po smrti senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z hlavních podporovatelů dokumentu. Dne 19. července vyzval americký prezident Donald Trump Kongres, aby do dokumentu přidal Írán.
Thun vyjádřil důvěru, že Senát bude schopen schválit upravený balík omezení ještě před začátkem srpnových prázdnin.
"Jednal jsem s demokraty a kolegy z naší strany a myslím, že se blížíme k dohodě. Doufám, že budeme schopni připravit návrh zákona," zdůraznil lídr.
Zdroj v angličtině: ZDE
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