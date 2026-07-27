Požáry donutily ve Francii a Španělsku uprchnout více než 300 000 lidí
27. 7. 2026
Silné požáry, které vyvolaly žhavé víry, v sobotu spálily části Francie, zatímco Španělsko bojovalo s velkým požárem, když více než 300 000 lidí z obou zemí uprchlo.
Předtím úředníci obou zemí naznačili, že intenzita některých požárů polevila.
Ale večer nařizovali další evakuace, protože požár v regionu Gironde na jihozápadě Francie, který zahrnuje oblast Bordeaux, znovu zesílil.
Požár vytvořil "vlastní větry – včetně vírů", řekl hasič kapitán Nicolas Braz a popsal ho jako "nestabilní a neovladatelný".
Španělské úřady mezitím nařídily nové evakuace poblíž Toleda, jihozápadně od Madridu, protože i ony se připravovaly na zhoršující se podmínky.
"Dnes jsme o něco pesimističtější než včera," řekl novinářům ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska. "Počasí vůbec nepomohlo," dodal.
'Katastrofa'
Přetížení hasiči, kteří bojují nepřetržitě celé dny, nedokázali zvládnout požáry, které si minulý týden vyžádaly životy dvou francouzských hasičů poblíž Bordeaux.
Samostatný požár lesa poblíž východního španělského města Valencia v sobotu zabil jednu osobu, než jej hasiči zvládli.
Francie původně evakuovala 197 000 lidí z oblastí kolem oblíbené rekreační destinace Bordeaux – jedna z největších evakuací v době míru – ale později bylo 3 000 umožněno vrátit se.
Dalších 55 000 lidí bylo nařízeno odejít pozdě v sobotu večer, čímž se celkový počet evakuovaných jen z Gironde zvýšil na více než 200 000, uvedly úřady.
Ve Španělsku, kde bylo dříve evakuováno 60 000 lidí z vesnic západně od Madridu, premiér Pedro Sánchez uvedl, že prioritou je "zachránit životy".
Nejméně osm obcí poblíž Toleda bylo později v sobotu nařízeno evakuovat se, i když nebylo jasné, kolik lidí bylo postiženo.
Ve španělském městě Brunete západně od Madridu starostka Mar Nicolas řekla AFP, že je "velmi znepokojená".
"Každý rok jsou požáry, ale tento byl obrovský," řekla. "Je to katastrofa."
Podmínky vznícení
Požáry ve Španělsku a Francii se rychle šíří kvůli podmínkám, které se zhoršily v důsledku po sobě jdoucích vln veder, jež obě země zažívají od května.
Vědci říkají, že globální oteplování zhoršuje sucha a způsobuje mimořádné a častější povětrnostní krize. Evropa je kontinentem s nejrychlejším oteplováním kvůli změně klimatu.
Obě země obdržely pomoc EU ve formě hasičských letadel od jiných evropských zemí.
Francie nasadila 1 500 vojáků a 1 700 bezpečnostních pracovníků na pomoc hasičům poblíž Bordeaux a v sobotu se k flotile menších letadel, která již hasí plameny, připojil vojenský transportní letoun A400M.
Desítky hasičů byly vyslány z Paříže, aby posílily zásah. Premiér Sebastien Lecornu uvedl, že celkem 1 400 hasičů hasí požáry.
Místní úřady zřídily ve školách a tělocvičnách na jihozápadě Francie nouzové přístřešky pro turisty a obyvatele, kteří zůstali s otázkou, kam se vrátí.
Nuala Kelly, pětasedmdesátiletá irská turistka, řekla, že nic podobného nikdy neviděla.
"Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, a procestovala jsem celý svět a byla v nejrůznějších situacích," řekla agentuře AFP v rozsáhlém výstavním centru v Bordeaux, které nyní hostí tisíce evakuovaných.
Olivier Stewart, osmatřicetiletý Francouz, který musel opustit vesnici Merignac se svou manželkou a malými dětmi, řekl, že děti byly "nejvíce vystresované".
"Myslí si, že požár dům spálí, ale my to zvládáme," řekl.
Nedělní závěrečná etapa silničního cyklistického závodu Tour de France byla zkrácena poté, co ministerstvo vnitra oznámilo, že je potřeba přesunout policisty pověřené bezpečností závodu k požárům.
Rekordní škody
Obrovské kouřové sloupy vytvořené francouzskými a španělskými lesními požáry se začaly slévat v atmosféře, podle satelitních snímků ze španělské meteorologické agentury Aemet.
Požáry, které v současnosti zuří po celé Francii, spálily téměř 98 000 hektarů – což je "historický rekord", uvedl ministr vnitra Laurent Núnez.
Pouze na jihozápadě plameny pohltily více než 32 000 hektarů – třikrát více než rozloha Paříže – a podle úřadů zničily nejméně 100 budov.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu trval na tom, že země "bude znovu vybudována".
Podle španělského ministerstva vnitra požáry západně od Madridu zasáhly až 25 000 hektarů.
Dva ze tří hlavních požárů se tam spojily do jednoho a hrozí, že se spojí v obrovské peklo jen pár kilometrů od hlavního města.
Zdroj v angličtině: ZDE
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