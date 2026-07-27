Putinův oblíbený vojenský dopisovatel se přiznal k nákupu amerických akcií
27. 7. 2026
Ukazuje to prohlášení kandidátů zveřejněné Ústřední volební komisí (CEC). Poddubnyj, který je považován za jednoho z novinářů blízkých prezidentu Vladimiru Putinovi, uvádí osm akcií Nebius Group N.V (Nizozemsko), čtyři akcie Apple (USA), stejný počet akcií The Procter & Gamble (USA) a jednu akcii Intel Corporation (USA), stejně jako akcie irských fondů FinEx USA, Information Technology UCITS ETF a FinEx Physical BackedFunds ICAV.
V letech 2018 a 2024 byl Poddubnyj Putinovým důvěrníkem v prezidentských volbách. V září 2024 mu hlava státu udělila titul Hrdina Ruska s nápisem "za odvahu a hrdinství projevené při výkonu povinností", poté co byl zraněn při útoku ukrajinského dronu v kurské oblasti. V roce 2022 se Poddubnyj také stal členem prezidentské pracovní skupiny pro mobilizaci a podporu účastníků války na Ukrajině. Za to, stejně jako za Poddubného vojenské zpravodajství pro Všeruskou státní televizní a rozhlasovou společnost, EU uvalila sankce na propagandistu "šířícího dezinformace a prokremelskou propagandu". Je také na "černých seznamech" Británie, Kanady a Austrálie.
Jak vyplývá z aktuálních volebních norem, kandidát nesmí v době registrace vlastnit zahraniční majetek, pokud neexistují důvody mimo jeho kontrolu. Pokud se účastník voleb nemůže takového majetku zbavit, je povinen předem upozornit CEC a předložit důkazy, že přijal všechna nezbytná opatření ke splnění požadavků.
Tisková služba Jednotného Ruska uvedla, že v době registrace Poddubnyj "provedl všechny kroky ke zbavení se zahraničních finančních dokumentů" a poskytl komisi příslušné dokumenty.
Zdroj v ruštině: ZDE
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