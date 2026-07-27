Kazachstán: Tokajev vyzval Putina, aby zastavil válku na Ukrajině
27. 7. 2026
"Možná by už měl být konflikt zmrazen a vrátit se k dohodám Istanbul 2.0. Samozřejmě, za záruk velmocí, včetně Ruska, pokračovat v postupu směrem k dlouho očekávanému míru," řekl Tokajev. Podle kazašského prezidenta dostává "mnoho signálů z Evropy a Spojených států ohledně konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou" a rozhodl se tento postoj vyjádřit, protože "lidé věděli" o jeho setkání s Putinem a "žádali o předání" těchto návrhů.
Tokajev dodal, že "povaha tohoto konfliktu je pro mnohé, včetně nás, nepochopitelná" a vyjádřil lítost nad lidmi umírajícími během války: "Je škoda, že mladí lidé umírají, to je genofond bratrských národů – Ruska a Ukrajiny... To všechno musí být zastaveno. Protože podle mého přesvědčení je to, co se děje, ve prospěch a radost odpůrců. Jak Ruska, tak ukrajinského státu," řekl prezident a poznamenal, že Kazachstán "vždy respektoval" Ukrajinu a Rusko "vždy považoval a považuje za velký stát".
Putin na to reagoval slibem, že Tokajeva informuje o "pokroku věcí v ukrajinském směru". "Co se týče ukrajinského směru, určitě vás informuji o detailech během našeho dnešního rozhovoru," řekl.
Zdroj v ruštině: ZDE
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