Írán hrozí Ukrajině odvetnými kroky za útok na loď v Kaspickém moři

27. 7. 2026

čas čtení 1 minuta
Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ukrajinský útok na obchodní loď v Kaspickém moři zabil jednu osobu a zranil další. Ministerstvo označilo útok za "hrubé porušení" Charty OSN a "akt agrese, který by mohl dále rozdmýchat plameny války" a také hrozí Kyjevu odvetnými opatřeními.

"Írán vedený... principem legitimní sebeobrany nebude váhat bránit své národní zájmy a bezpečnost," zdůraznilo ministerstvo zahraničí.

Ministerstvo obvinilo Kyjev z pokračování "nerozumného a nepřátelského" kurzu vůči Islámské republice a uvedlo, že Írán "nikdy nezasahoval do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou". Ministerstvo zahraničí dodalo, že samotný Kyjev i jeho "podporovatelé a podněcovatelé" budou odpovědní za důsledky "dobrodružství hlavy ukrajinského režimu".

Po útoku íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí diskutoval o situaci s vedoucí evropské diplomacie Kajou Kallas. Kromě toho byl chargé d'affaires Ukrajiny v Teheránu předvolán na ministerstvo zahraničí, kde mu byla předána protestní nóta "v souvislosti s nepřátelskými a trestnými činy".

Den předtím prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ozbrojené síly Ukrajiny zasáhly lodě používané k přepravě vojenského nákladu z Íránu do Ruska v Kaspickém moři. SBU uvedla jejich jména – Port Olya 2 a Begey – a poznamenala, že jsou pod mezinárodními sankcemi, ale později příspěvek upravila.

Podle Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny patří suchá nákladní loď Port Olya 2 schválené ruské společnosti MG-Flot a Begey patří společnosti Arapaks. V březnu 2023 Skynews napsal, že Begey se podílel na tajném dodávání munice z Íránu do Ruska.

Zdroj v perštině: ZDE

0
Vytisknout
294

Diskuse

Obsah vydání | 27. 7. 2026