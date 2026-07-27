Rusko pomáhá Číně s přípravou možné invaze na Tchajwan
27. 7. 2026
Od roku 2024 jsou čínští vojáci školeni v používání dronů a městské válce na ruském vojenském cvičišti poblíž Volgogradu, které pravidelně využívá ruská 8. armáda, jedna z klíčových sil Moskvy v operacích na východní Ukrajině.
Pro Čínu je to příležitost kompenzovat nedostatek bojových zkušeností tím, že se poučí z lekcí moderního válčení. PLA se od krátkého hraničního střetu s Vietnamem v roce 1979 nezapojila do ozbrojených konfliktů, proto Peking usiluje o přístup k praktickým údajům o nových metodách války.
Čína má nyní velké příležitosti získat ruskou vojenskou technologii, kterou Kreml dříve zdrženlivě sdílel. Američtí a evropští představitelé věří, že by to mohlo přinést vylepšení čínských protiletadlových a protiraketových systémů a také pomoci při vývoji nehlučných jaderných ponorek. Čína považuje takové lodě za jeden z klíčových prvků možné války o Tchajwan, která by v případě zásahu Spojených států mohla eskalovat do širšího konfliktu.
Vojenská spolupráce mezi Moskvou a Pekingem se také aktivně rozvíjí v oblasti dronů. 6. července, v den prvního testovacího odpálení mezikontinentální balistické rakety z ponorky, zahájily Rusko a Čína společná námořní cvičení u východního pobřeží Číny. Manévrů se zúčastnilo osm hladinových lodí, dvě ponorky, stejně jako námořní a letecké drony. Cvičení zahrnovala protiponorkové operace, protiletadlovou a protiraketovou obranu, stejně jako vývoj mechanismů využívajících bezpilotní systémy.
Šlo o první společná námořní cvičení mezi Ruskem a Čínou věnovaná jak použití dronů, tak boji proti nim. Peking má zvláštní zájem poučit se ze zkušeností ruského námořnictva v Černém moři, kde Moskva čelí ukrajinským námořním dronům.
Spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti podvodních technologií přitahuje zvláštní pozornost ze strany Západu. Kontradmirál Michael Brooks, šéf americké námořní rozvědky, řekl Kongresu, že Čína by mohla mít do roku 2035 asi 80 ponorek, z nichž polovina bude s jaderným pohonem. Podle něj mohou nové modely získat významná zlepšení v konstrukci reaktorů, provozu senzorů, integraci zbraní a technologií pro snížení hluku.
Současně admirál Samuel Paparo, velitel amerického Pacifického velení, varoval, že Rusko by mohlo Číně pomoci právě v technologiích snižování hluku ponorek a v dalších oblastech, kde Moskva má výhodu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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