Zelenskyj oznámil revizi obranné strategie
27. 7. 2026
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Podle Zelenského musí předložit ke schválení novou obrannou strategii, navrhnout další kroky k reformě sborového systému a zajistit splnění požadavků bojových velitelů na dodávky zbraní, dronů a nezbytného vybavení.
Prezident poznamenal, že potřeby byly projednány během schůzky štábu vrchního velitele a jeho setkání s veliteli.
Zelenskyj označil za samostatné priority maximální posílení ochrany ukrajinského nebe před ruskými údery a vytvoření realistické vize dalšího mobilizačního procesu.
"Co nejvíce uzavřít oblohu před ruskými údery a dát skutečnou vizi mobilizačního procesu je prioritou," zdůraznil prezident.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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