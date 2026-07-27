Zelenskyj oznámil revizi obranné strategie

27. 7. 2026

čas čtení < 1 minuta
Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Mychajlo Drapatyj, jmenovaný do funkce vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny, úřadující ministr obrany Jevhen Chmara a další velitelé by měli připravit aktualizovanou obrannou strategii pro Ukrajinu.

Podle Zelenského musí předložit ke schválení novou obrannou strategii, navrhnout další kroky k reformě sborového systému a zajistit splnění požadavků bojových velitelů na dodávky zbraní, dronů a nezbytného vybavení.

Prezident poznamenal, že potřeby byly projednány během schůzky štábu vrchního velitele a jeho setkání s veliteli.

Zelenskyj označil za samostatné priority maximální posílení ochrany ukrajinského nebe před ruskými údery a vytvoření realistické vize dalšího mobilizačního procesu.

"Co nejvíce uzavřít oblohu před ruskými údery a dát skutečnou vizi mobilizačního procesu je prioritou," zdůraznil prezident.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0
Vytisknout
280

Diskuse

Obsah vydání | 27. 7. 2026