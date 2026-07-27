Írán pašuje agenty do Velké Británie jako migranty z Lamanšského průlivu

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Osoby spojené s íránskými zpravodajskými službami byly podle všeho zachyceny britskými úřady při pokusu vstoupit do Británie na malých lodích.
Pašeráci lidí pracující na kontinentu řekli deníku The Telegraph, že íránský režim usnadnil přechod migrantů žijících v Calais do Británie výměnou za "laskavost" pro Írán poté, co se usadili v Anglii.
Úředníci ministerstva vnitra zabránili připlouvání osob napojených na Írán z malých lodí do Británie pomocí dronů a sledovacích věží vybavených umělou inteligencí k monitorování plavidel překonávajících Lamanšský průliv.
Pašerácké sítě provozované Íránem jsou zodpovědné za přepravu lidí spojených s íránským režimem přes Evropu a do Británie, uvedli íránští představitelé deníku The Telegraph.
Dodali, že některé trasy obchodování s lidmi mezi Blízkým východem a Lamanšským průlivem jsou "vlastněny" Íránskými revolučními gardami (IRGC).
Stalo se to poté, co Írán slíbil útok na RAF Fairford poté, co Andy Burnham rozhodl obnovit povolení USA používat britskou základnu k leteckým útokům.
Předpokládá se, že podezřelí íránští operativci zadržovaní v malých člunech mají vazby na Ministerstvo zpravodajství a bezpečnosti, hlavní zpravodajskou a domácí bezpečnostní agenturu země odpovědnou za zahraniční operace.
"Revoluční lidé" byli v Londýně rozmístěni prostřednictvím pašeráckých sítí, které podle The Telegraph provozuje jednotka 700 IRGC.
Jednotka 700 je logistická složka jednotek Kuds, tajné divize zahraničních operací IRGC. Síly Kuds jsou spojovány s dodávkami zbraní a financováním Hamásu, Hizballáhu a Húsíům, mezi dalšími islamistickými teroristickými skupinami.
Jeden íránský představitel řekl: "Samozřejmě nezapomeňte, že naše ozbrojené síly mají vliv a v některých případech provozují [pašerácké] trasy, pokud chtějí."
"V tuto chvíli máme v Londýně lidi, revolucionáře, kterým záleží na světě a životech dětí – čekají, až jim řekneme, co mají dělat. To jsme zatím neudělali, ale můžeme snadno udělat Londýn nebezpečným pro vás, pokud budeme chtít."
"Tyto pašerácké trasy jsou pro nás důležitější a užitečnější než rakety – nepotřebujeme raketu k zacílení Londýna, je to jednodušší."
Ve čtvrtek přeplul kanál megačlun se 165 migranty, čímž stanovil nový rekord v počtu příchozích na jedné malé lodi.
Je známo, že počet hrozeb přicházejících malými loděmi je zanedbatelný ve srovnání s počtem lidí spojených s IRGC, kteří vstupují do Británie legálními lety z Evropy.
Úředníci také řekli deníku The Telegraph, že radikalizace a aktivace íránské diaspory v Londýně a využívání proxies v Británii představují větší riziko pro národní bezpečnost než malé lodě, které jsou často drahou a nespolehlivou trasou.
Ken McCallum, generální ředitel MI5, v říjnu varoval, že jeho agentura během uplynulých 12 měsíců sledovala "více než 20 potenciálně smrtících plánů podporovaných Íránem".
Varoval také, že Írán "rozsáhle využívá zločince", včetně drogových pašeráků jako proxies pro mise ve Velké Británii.
V červnu byl muž s dvojím britsko-íránským občanstvím obviněn ze zapálení pamětní zdi připomínající protirežimní demonstranty zabité v Íránu. Dubnový požár vyvolal vyšetřování protiteroristickou policií.
Dva íránští pašeráci uvedli, že si byli vědomi, že některé jejich trasy provozuje íránská vláda.
Jeden z nich řekl: "Neznáme rozsah, ale část peněz jim určitě přichází. Je to běžná a neformální cesta, kterou lidé volí, ale v pozadí ji provozuje íránská vláda."
Druhý pašerák řekl: "Podle všeho jsou to drogy, jak vidím a říkám, ale samozřejmě vy [Írán] vlastníte trasu, což je velká výhoda – můžete si dělat, co chcete."
Dodali: "U Británie se zdržíte v parku v Calais nebo Dunkerku, pak k vám přijde někdo, kdo možná pracuje pro Írán, ale o tom neví, a pak jste za méně než týden na lodi do Londýna."
"Většina těchto lidí utíká před chudobou a udělají jakoukoli laskavost, o kterou se jim řekne, když dorazí do Velké Británie výměnou za levnější cestu."
Alicia Kearns, stínová ministryně bezpečnosti, řekla: "Vláda musí čelit faktům: IRGC využívá krize malých lodí k tomu, aby své operativce dostala na britské ulice."
"Potřebujeme naléhavou pracovní skupinu, která vykoření íránské agenty mezi těmi, kteří přicházejí a kteří dorazili na naše pobřeží, jmenování Ministerstva zpravodajství a bezpečnosti podle zákonů nepřátelského státu a mimořádné pravomoci k uzavření IRGC odříznutých organizací, jako je Islámské centrum v Anglii."
"Teherán otevřeně ohrožuje Británii a máme premiéra, který mlčí o naší národní bezpečnosti – naši lidé si zaslouží odpovědi, činy a vedení."
Dr. Kristian Gustafson, zástupce vedoucího Centra pro zpravodajské a bezpečnostní studie na Brunel University a bývalý lektor v Sandhurstu naznačil, že Írán spíše než přivádění vlastních operativců využívá k plnění svých rozkazů místní zločince.
"Kdyby to udělali, pravděpodobně by použili, jak to dosud udělali, místně najímané jednotlivce," řekl Dr. Gustafson. "Takže hrajete na antiizraelské, antisionistické nálady, abyste nabrali mladé místní muže, kteří mají v hlavě válku v Gaze a pokračující kroky Izraele a Spojených států na Blízkém východě."
Mluvčí ministerstva vnitra uvedl: "Naší první prioritou je národní bezpečnost. Existují přísné bezpečnostní kontroly pro příjezdy malých lodí. Ti, kteří budou identifikováni jako hrozba, budou okamžitě zadrženi a uděláme vše, co je v našich silách, abychom je co nejdříve odstranili."
"Kromě těchto robustních procesů jsme urychlili změnu zákona, která zakazuje podporu IRGC, vybavuje policii a zpravodajské služby většími pravomocemi k narušování činnosti těch, kteří pracují jejich jménem, a usnadňuje jejich stíhání."
Zdroj v angličtině: ZDE
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