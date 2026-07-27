Co je to „ohnivý mrak“ a jak přispěl ke zhoršení divokých požárů v Evropě?
27. 7. 2026
Silné divoké požáry mohou vytvářet své vlastní jedinečné meteorologické systémy. Jedním z nejvýraznějších příkladů jsou nebezpečné mraky typu pyrocumulonimbus, zkráceně pyroCB
Zatímco Francie a Španělsko bojují s téměř nezvládnutelnými divokými požáry, odborníci varují před bezprecedentním jevem, který by mohl zhoršit dopady těchto požárů: pyrocumulonimbus, neboli „ohnivé mraky“.
Požáry se často šíří, když se spojí horké, větrné a suché podmínky, ale závažné divoké požáry mohou vytvářet své vlastní jedinečné povětrnostní systémy. Jedním z nejvýraznějších příkladů jsou mraky typu pyrocumulonimbus, neboli bouřky vyvolané ohněm, které představují nejzávažnější formu ohnivých mraků.
Co je to „ohnivý mrak“?
Stručně řečeno, mraky pyrocumulonimbus, neboli „pyroCb“, jsou gigantické bouřkové mraky, které vznikají v důsledku divokého požáru.
Obrovské požáry vyzařují velké množství energie a tepla, které rychle stoupají v kouřovém sloupci. Když sloupec kouře vystoupá dostatečně vysoko, nízký atmosférický tlak způsobí ochlazení vzduchu, vlhkost se kondenzuje a vytvoří mrak. Takové mraky mohou vyvolávat blesky a větrné podmínky.
Je-li požár dostatečně rozsáhlý a intenzivní, může kouřový sloup, který vytváří, vytvořit mrak typu pyrocumulonimbus, jenž může dosáhnout výšky 10–15 km a proniknout do stratosféry. NASA je nazývá „ohnivým drakem mezi mraky“.
„Jedná se o plnohodnotnou bouřku, která se formuje uvnitř oblaku kouře z požáru,“ říká Rick McRae, mimořádný profesor z výzkumné skupiny zabývající se lesními požáry na Univerzitě Nového Jižního Walesu (UNSW). „Tyto jevy dosahují do atmosféry až do výšky přibližně 10 000 kubických kilometrů, takže mají velký dopad.“
Proč jsou tyto mraky typu pyrocumulonimbus tak nebezpečné?
Když se mraky typu pyrocumulonimbus tvoří, mohou vyvolávat větry, které způsobují ještě rychlejší šíření požárů pod nimi, a někdy generují i vlastní blesky, které mohou následně zapálit další požáry v širším okolí.
Odborníci upozorňují, že silnější poryvy větru mohou vytvářet nepředvídatelnější průběh požáru, a tím zhoršovat podmínky pro hasiče bojující s plameny na zemi.
„Tento mrak potvrzuje, že požár je velmi nebezpečný,“ říká McRae z UNSW, který 30 let působil jako vedoucí hasič. „Tento mrak potvrzuje, že evakuace velkého počtu lidí byla oprávněná.“
Jak časté jsou požární mraky?
V Austrálii se mraky typu pyrocumulonimbus začaly objevovat na počátku tohoto století a odborníci tvrdí, že se zdá, že se stávají častějšími.
Vznikly také během rozsáhlých lesních požárů v Kalifornii v roce 2022, ale pro Francii by to mohla být nová situace.
Pokud se to potvrdí, bylo by to poprvé, co byl pyroCb ve Francii pozorován.
„Je to poprvé, co se Francie musela výslovně zabývat pojmem pyroCb,“ říká McRae. „Otázkou vlastně není, zda se takový mrak objevil před pár dny, či nikoli,“ dodává, „otázkou je, zda se nějaký objeví v úterý nebo ve středu tohoto týdne.“
Proč se tyto mraky vyskytují častěji?
Klimatická krize vytváří po celém světě nebezpečnější podmínky pro divokíé požáry a také podmínky, které vedou ke vzniku pyrocumulonimbusových mraků.
„Není to jen tak jednoduché, jako by se zvýšila teplota. Jde o komplexní klimatickou změnu,“ říká McRae. „Jsou to změny v atmosféře, změny povrchového počasí, změny v mnoha věcech.“
Odborníci uvádějí, že klimatické modely naznačují, že tyto trendy budou v budoucnu ještě závažnější.
Požáry v Evropě propukly během hlavní turistické sezóny v regionu, který zasáhly po sobě jdoucí vlny veder, přičemž lesní porosty jsou od května vyschlé kvůli nedostatku deště.
Meteorologové varují, že od úterý by Francii mohla zasáhnout další vlna veder, přičemž teploty v některých oblastech dosáhnou 40 °C.
„Bude se jednat o oblast s vysokými teplotami, která se během čtyř až pěti dnů přesune z České republiky,“ říká McRae.
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